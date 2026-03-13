కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత - క్యాటరింగ్​లో కట్టెల పొయ్యిపైనే వంటలు - COMMERCIAL GAS SHORTAGE

గల్ఫ్ యుద్ధంతో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత-క్యాటరింగ్‌ల్లో కట్టెల పొయ్యిలపైనే వంటలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:25 PM IST

Commercial Gas Shortage Hits Hotels & Caterers in NTR District: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది.  గత కొన్ని రోజులుగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు నిలిచిపోవడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలు కుప్పకూలే పరిస్థితికి వచ్చాయి. వందలాది హోటళ్లు ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను నిలిపివేశాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరా తగ్గిపోవడంతో ఎన్టీఆర్​ జిల్లాలో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యత లేకపోవడంతో క్యాటరింగ్ యజమానులు, చిన్న తరహా హోటల్ నిర్వాహకులు ప్రత్యామ్నాయంగా కట్టెల పొయ్యిలను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

గ్యాస్ లేక వంటలు చేయడం భారంగా మారిందని క్యాటరింగ్ యజమానులు, హోటల్ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడం, ఎక్కువ ఆర్డర్లు రావడంతో క్యాటరింగ్ యజమానులు కట్టెల పొయ్యిలనే వినియోగిస్తున్నారు. కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేయడం వల్ల సమయం వృథా కావడమే కాకుండా, పొగ వల్ల కార్మికులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని క్యాటరింగ్​ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ సమస్యలపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కృష్ణమ నాయుడు అందిస్తారు. 

ఇలాంటి కథనాలు

Amaravati Phase-1 Ready in 2 Months

రాజధానిలో చురుగ్గా పనులు - 2 నెలల్లో అమరావతి తొలి దశ రెడీ: మంత్రి నారాయణ

March 13, 2026 at 5:13 PM IST
Safety Precautions in Rescue Operations

విపత్తుల సమయంలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గించేలా - అగ్నిప్రమాదాలపై మాక్​ డ్రిల్​

March 13, 2026 at 4:52 PM IST
Turning Telugu Letters into Calligraphy Art Inspiring Story of Young Navakanth

మాతృభాషలో మేటి చిత్రాల రూపకల్పన - కాలిగ్రఫీ కళాకారుడిగా రాణిస్తున్ననవకాంత్‌

March 13, 2026 at 1:49 PM IST
Special Story On Kavitha

దేనికీ భయపడలేదు - అన్నింటినీ అధిగమించి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించిన కవిత

March 13, 2026 at 1:22 PM IST

