కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత - క్యాటరింగ్లో కట్టెల పొయ్యిపైనే వంటలు - COMMERCIAL GAS SHORTAGE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 8:25 PM IST
Commercial Gas Shortage Hits Hotels & Caterers in NTR District: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. గత కొన్ని రోజులుగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు నిలిచిపోవడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలు కుప్పకూలే పరిస్థితికి వచ్చాయి. వందలాది హోటళ్లు ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను నిలిపివేశాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరా తగ్గిపోవడంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యత లేకపోవడంతో క్యాటరింగ్ యజమానులు, చిన్న తరహా హోటల్ నిర్వాహకులు ప్రత్యామ్నాయంగా కట్టెల పొయ్యిలను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
గ్యాస్ లేక వంటలు చేయడం భారంగా మారిందని క్యాటరింగ్ యజమానులు, హోటల్ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడం, ఎక్కువ ఆర్డర్లు రావడంతో క్యాటరింగ్ యజమానులు కట్టెల పొయ్యిలనే వినియోగిస్తున్నారు. కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేయడం వల్ల సమయం వృథా కావడమే కాకుండా, పొగ వల్ల కార్మికులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని క్యాటరింగ్ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ సమస్యలపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కృష్ణమ నాయుడు అందిస్తారు.
