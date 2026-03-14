తిరుపతిలో గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత - ఆందోళనలో చిరువ్యాపారులు - SHORTAGE OF GAS CYLINDER
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 5:08 PM IST
Shortage of Commercial Gas Cylinders in Tirupati : పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. గ్యాస్ కొరత కారణంగా అటు పెద్ద హోటళ్లతో పాటు, ఇటు ఫుట్ పాత్లపై నడిచే చిన్నపాటి టిఫిన్ సెంటర్లు సైతం మూతపడే పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే వేలాది మంది భక్తులు అన్నపానీయాల కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరతతో చిరు వ్యాపారులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. అంతేకాదు స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు అవసరమైన ఆహారం అందడం కష్టంగా ఉంది. ప్రతి రోజు రెండుసార్లు టిఫిన్లు పెట్టేవాళ్లమని, ఇపుడు ఒకేసారి అమ్ముతున్నామని చిరువ్యాపారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఎప్పుడూ పెట్టే టిఫిన్లలో చాలా వరకు తగ్గించామంటున్నారు. తమ కింద పని చేసే కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయని చెప్పారు.
ఇంతకుముందు సిలిండర్లు బాగానే దొరికేవి. అడిగినపుడు తెచ్చిచ్చేవాళ్లు. గత ఐదారు రోజులుగా సిలిండర్లు లేవంటున్నారు. ముందుగా తీసిపెట్టుకున్నవే, ఇపుడు వాడుతున్నాం. అవి అయిపోతే రేపటికి లేవు. వెళ్లి అడిగితే మా దగ్గర స్టాక్ లేదంటున్నారు" - చిరు వ్యాపారి
