మావోయిస్టుల భారీ ఆయుధ డంప్ స్వాధీనం
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Published : November 17, 2026 at 5:19 PM IST
తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ ఆయుధ డంప్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల నుంచి గ్రేహౌండ్స్ బలగాలతో పోలీసులు అటవీ ప్రాంతానికి తనిఖీల కోసం వెళ్లారు. ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ జిల్లా పూజారి కాంకేర్ కర్రెగుట్టల్లో డంప్ను ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 300లకు పైగా బ్యారెల్ గ్రనేడ్ లాంచర్లు (బీజీఎల్)లు గుర్తించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చర్ల పోలీస్ స్టేషన్లో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ రోహిత్ రాజు వివరాలు వెల్లడించారు. తెలంగాణ పోలీసులు ఇంత పెద్దఎత్తున బీజీఎల్స్ స్వాధీనం చేసుకోవడం ఇదే తొలిసారన్నారు. మీడియా సమావేశంలో డీఎస్పీ అరుణ్కుమార్, సీఐ రాజువర్మ, సీఆర్పీఎఫ్ 141 ఏసీ విక్రమ్ రంజన్, ఎస్సై నర్సిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో కూడా కర్రెగుట్టల పరిసరాల్లో భద్రతా బలగాలు పెద్దఎత్తున మావోయిస్టుల డంప్లను నిర్వీర్యం చేశాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో మందుపాతరలు ఉండే ప్రమాదం ఉన్నందున, ప్రజలు కర్రెగుట్టల అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లవద్దని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ ఆయుధ డంప్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల నుంచి గ్రేహౌండ్స్ బలగాలతో పోలీసులు అటవీ ప్రాంతానికి తనిఖీల కోసం వెళ్లారు. ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ జిల్లా పూజారి కాంకేర్ కర్రెగుట్టల్లో డంప్ను ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 300లకు పైగా బ్యారెల్ గ్రనేడ్ లాంచర్లు (బీజీఎల్)లు గుర్తించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చర్ల పోలీస్ స్టేషన్లో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ రోహిత్ రాజు వివరాలు వెల్లడించారు. తెలంగాణ పోలీసులు ఇంత పెద్దఎత్తున బీజీఎల్స్ స్వాధీనం చేసుకోవడం ఇదే తొలిసారన్నారు. మీడియా సమావేశంలో డీఎస్పీ అరుణ్కుమార్, సీఐ రాజువర్మ, సీఆర్పీఎఫ్ 141 ఏసీ విక్రమ్ రంజన్, ఎస్సై నర్సిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో కూడా కర్రెగుట్టల పరిసరాల్లో భద్రతా బలగాలు పెద్దఎత్తున మావోయిస్టుల డంప్లను నిర్వీర్యం చేశాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో మందుపాతరలు ఉండే ప్రమాదం ఉన్నందున, ప్రజలు కర్రెగుట్టల అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లవద్దని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.