ETV Bharat / Videos

పడవల పోటీల ట్రయల్ రన్​లో అపశృతి - కాల్వలో పడిపోయిన కలెక్టర్‌ - COLLECTOR FELL INTO CANAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పడవల పోటీల ట్రయల్ రన్​లో అపశృతి - కాల్వలో పడిపోయిన కలెక్టర్‌ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Collector Mahesh Kumar Fell Into Canal in Atreyapuram : అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో నిర్వహించిన పడవల పోటీల ట్రయల్ రన్​లో అపశృతి చోటుచేసుకుంది. పడవను నడుపుతున్న జిల్లా కలెక్టర్‌ మహేష్‌కుమార్‌ అదుపు తప్పి కాల్వలో పడిపోయారు. వెంటనే అక్కడున్న స్విమ్మర్లు ఆయన్ను రక్షించి వేరే పడవలోకి ఎక్కించారు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈనెల 11 నుంచి మూడు రోజులు పాటు గోదావరి మధ్య డెల్టా ప్రధాన కాలువలో డ్రాగన్ పడవల పోటీలు జరగనున్నాయి. ఇవాళ ఏర్పాట్లును పర్యవేక్షించి, ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించేందుకు జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఆత్రేయపురం వచ్చారు. అనంతరం డ్రాగన్ బోట్​లో ప్రయాణించి కయాకింగ్ బోట్​ను కలెక్టర్ స్వయంగా నడుపుతున్న క్రమంలో అదుపు తప్పి కాలువలో పడిపోయారు. లైఫ్ జాకెట్ వేసుకోవడం, గజ ఈత గాళ్లు దగ్గరలోనే ఉండడంతో ఎలాంటి ప్రమాదం తలెత్తలేదు. కలెక్టర్ క్షేమంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Collector Mahesh Kumar Fell Into Canal in Atreyapuram : అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో నిర్వహించిన పడవల పోటీల ట్రయల్ రన్​లో అపశృతి చోటుచేసుకుంది. పడవను నడుపుతున్న జిల్లా కలెక్టర్‌ మహేష్‌కుమార్‌ అదుపు తప్పి కాల్వలో పడిపోయారు. వెంటనే అక్కడున్న స్విమ్మర్లు ఆయన్ను రక్షించి వేరే పడవలోకి ఎక్కించారు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈనెల 11 నుంచి మూడు రోజులు పాటు గోదావరి మధ్య డెల్టా ప్రధాన కాలువలో డ్రాగన్ పడవల పోటీలు జరగనున్నాయి. ఇవాళ ఏర్పాట్లును పర్యవేక్షించి, ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించేందుకు జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఆత్రేయపురం వచ్చారు. అనంతరం డ్రాగన్ బోట్​లో ప్రయాణించి కయాకింగ్ బోట్​ను కలెక్టర్ స్వయంగా నడుపుతున్న క్రమంలో అదుపు తప్పి కాలువలో పడిపోయారు. లైఫ్ జాకెట్ వేసుకోవడం, గజ ఈత గాళ్లు దగ్గరలోనే ఉండడంతో ఎలాంటి ప్రమాదం తలెత్తలేదు. కలెక్టర్ క్షేమంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTOR MAHESH KUMAR INCEDENT
BOAT RACE EVENT IN ATREYAPURAM
KONASEEMA DISTRICT COLLECTOR
కాల్వలో పడిపోయిన కలెక్టర్‌
COLLECTOR FELL INTO CANAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Tiger Spotted at Srisailam Assets of Nandyal District

శ్రీశైలం శివారులో చిరుతపులి కలకలం- ఒకే ఇంటికి రెండుసార్లు

January 2, 2026 at 1:29 PM IST
Youth New Goals in 2026

కొత్త సంవత్సరంలో సరికొత్త ఉత్సాహం - ప్రణాళికలతో లక్ష్యాల వైపు యువత అడుగులు

January 1, 2026 at 5:09 PM IST
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Youngsters Stomach Without Doing Surgery

పందెం కట్టి పెన్ను మింగిన యువకుడు- మూడేళ్ల తర్వాత సర్జరీ చెయ్యకుండానే బయటకు!

January 1, 2026 at 12:02 PM IST
Kadiyam Nursuries New Year

కడియం నర్సరీలో న్యూఇయర్​ గ్రాండ్​ వెల్​కమ్​ - మొక్కలు, పూల అలంకరణతో వినూత్న స్వాగతం

January 1, 2026 at 11:47 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.