50 గ్రాములు ఉండాల్సిన గుడ్డు 40 గ్రాములే - ఆశ్రమోన్నత పాఠశాలపై కలెక్టర్ ఆకస్మిక తనిఖీ - INSPECTION BY ADILABAD COLLECTOR
Published : March 25, 2026 at 1:30 PM IST
Collector Inspection to Andarbandh Tribal Ashram School : సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తే అక్రమాలు వెలికితీయవచ్చని ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ రాజర్షిషా ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని భీంపూర్ మండలం అందర్బంద్ గిరిజన ఆశ్రమోన్నత పాఠశాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆ పాఠశాలలోని భోజన మెనూతో పాటు బియ్యం, నిత్యవసర సరుకుల నాణ్యతను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. అనంతరం ఆహార పదార్ధాలను ఫొటో తీశారు. ఫోన్లోని 'డిజిటల్ స్కేల్' యాప్ ద్వారా గుడ్డు బరువును చూశారు. 50 గ్రాములు ఉండాల్సిన గుడ్డు 40 గ్రాములే ఉన్నట్లు ఆయన గుర్తించారు. దీంతో మొత్తం గుడ్లను తూకం వెయ్యాలని హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫిసర్ జ్ఞానేశ్వర్ను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. బరువు తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలితే గుత్తేదారుపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ రకంగా స్మార్ట్గా పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే తీరు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆపై ఆయన పాఠశాల స్థితి గతులను పరిశీలించారు. విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వారినే అడిగి తెలుసుకున్నారు.
Collector Inspection to Andarbandh Tribal Ashram School : సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సరైన రీతిలో ఉపయోగిస్తే అక్రమాలు వెలికితీయవచ్చని ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ రాజర్షిషా ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని భీంపూర్ మండలం అందర్బంద్ గిరిజన ఆశ్రమోన్నత పాఠశాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆ పాఠశాలలోని భోజన మెనూతో పాటు బియ్యం, నిత్యవసర సరుకుల నాణ్యతను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. అనంతరం ఆహార పదార్ధాలను ఫొటో తీశారు. ఫోన్లోని 'డిజిటల్ స్కేల్' యాప్ ద్వారా గుడ్డు బరువును చూశారు. 50 గ్రాములు ఉండాల్సిన గుడ్డు 40 గ్రాములే ఉన్నట్లు ఆయన గుర్తించారు. దీంతో మొత్తం గుడ్లను తూకం వెయ్యాలని హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫిసర్ జ్ఞానేశ్వర్ను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. బరువు తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలితే గుత్తేదారుపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ రకంగా స్మార్ట్గా పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే తీరు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆపై ఆయన పాఠశాల స్థితి గతులను పరిశీలించారు. విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వారినే అడిగి తెలుసుకున్నారు.