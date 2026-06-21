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నాగన్న షాపుకొచ్చాడు - షావుకారి హడలెత్తిపోయాడు - COBRA ENTERS THE SHOP

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కిరాణా షాపు ముందుకు వచ్చిన నాగుపాము (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 1:50 PM IST

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Snake Enters Grocery Store in Vikarabad District : ఓ కిరాణా షాపు ముందుకు నాగుపాము వచ్చి హల్​చల్ చేసింది. ఆ పాము నుంచి వస్తున్న బుస్​ బుస్​ శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. ఈ ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి పట్టణంలోని తిరుమల కాలనీలో వెలుగు చూసింది. భారీ పొడవుతో ఉన్న కోబ్రాను చూసి కిరాణా షాపు యజమాని, పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ నాగుపాము షాప్​లోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేసింది. అది గమనించిన యజమాని భయపడి వెంటనే పాములు పట్టే వాళ్లను పిలిపించారు. పామును పట్టడానికి వచ్చిన వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకోవడానికి చాలాసేపు ప్రయత్నించాడు. చివరికి చాకచక్యంగా కోబ్రాను కర్రతో పట్టుకొని, గోనె సంచిలో వేశారు. పామును పట్టుకోగానే అక్కడే గుమిగూడిన జనమంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పాములు పట్టే వ్యక్తి ఆ నాగుపామును తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేశాడు. ఎవరికీ ఎలాంటి అపాయం కలగకపోవడంతో అంతా హమ్మయ్య అనుకున్నారు.

Snake Enters Grocery Store in Vikarabad District : ఓ కిరాణా షాపు ముందుకు నాగుపాము వచ్చి హల్​చల్ చేసింది. ఆ పాము నుంచి వస్తున్న బుస్​ బుస్​ శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. ఈ ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి పట్టణంలోని తిరుమల కాలనీలో వెలుగు చూసింది. భారీ పొడవుతో ఉన్న కోబ్రాను చూసి కిరాణా షాపు యజమాని, పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ నాగుపాము షాప్​లోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేసింది. అది గమనించిన యజమాని భయపడి వెంటనే పాములు పట్టే వాళ్లను పిలిపించారు. పామును పట్టడానికి వచ్చిన వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకోవడానికి చాలాసేపు ప్రయత్నించాడు. చివరికి చాకచక్యంగా కోబ్రాను కర్రతో పట్టుకొని, గోనె సంచిలో వేశారు. పామును పట్టుకోగానే అక్కడే గుమిగూడిన జనమంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పాములు పట్టే వ్యక్తి ఆ నాగుపామును తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేశాడు. ఎవరికీ ఎలాంటి అపాయం కలగకపోవడంతో అంతా హమ్మయ్య అనుకున్నారు.

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TAGGED:

షాప్​ ముందుకు వచ్చిన నాగుపాము
NAGUPAMU IN SHOP
SNAKE IN GROCERY SHOP
NAGUPAMU CAME SHOP
COBRA ENTERS THE SHOP

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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