నాగన్న షాపుకొచ్చాడు - షావుకారి హడలెత్తిపోయాడు - COBRA ENTERS THE SHOP
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Published : June 21, 2026 at 1:50 PM IST
Snake Enters Grocery Store in Vikarabad District : ఓ కిరాణా షాపు ముందుకు నాగుపాము వచ్చి హల్చల్ చేసింది. ఆ పాము నుంచి వస్తున్న బుస్ బుస్ శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. ఈ ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి పట్టణంలోని తిరుమల కాలనీలో వెలుగు చూసింది. భారీ పొడవుతో ఉన్న కోబ్రాను చూసి కిరాణా షాపు యజమాని, పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ నాగుపాము షాప్లోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేసింది. అది గమనించిన యజమాని భయపడి వెంటనే పాములు పట్టే వాళ్లను పిలిపించారు. పామును పట్టడానికి వచ్చిన వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకోవడానికి చాలాసేపు ప్రయత్నించాడు. చివరికి చాకచక్యంగా కోబ్రాను కర్రతో పట్టుకొని, గోనె సంచిలో వేశారు. పామును పట్టుకోగానే అక్కడే గుమిగూడిన జనమంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పాములు పట్టే వ్యక్తి ఆ నాగుపామును తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేశాడు. ఎవరికీ ఎలాంటి అపాయం కలగకపోవడంతో అంతా హమ్మయ్య అనుకున్నారు.
Snake Enters Grocery Store in Vikarabad District : ఓ కిరాణా షాపు ముందుకు నాగుపాము వచ్చి హల్చల్ చేసింది. ఆ పాము నుంచి వస్తున్న బుస్ బుస్ శబ్దానికి అక్కడే ఉన్న వారంతా భయపడిపోయారు. ఈ ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి పట్టణంలోని తిరుమల కాలనీలో వెలుగు చూసింది. భారీ పొడవుతో ఉన్న కోబ్రాను చూసి కిరాణా షాపు యజమాని, పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఆ నాగుపాము షాప్లోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేసింది. అది గమనించిన యజమాని భయపడి వెంటనే పాములు పట్టే వాళ్లను పిలిపించారు. పామును పట్టడానికి వచ్చిన వ్యక్తి దాన్ని పట్టుకోవడానికి చాలాసేపు ప్రయత్నించాడు. చివరికి చాకచక్యంగా కోబ్రాను కర్రతో పట్టుకొని, గోనె సంచిలో వేశారు. పామును పట్టుకోగానే అక్కడే గుమిగూడిన జనమంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పాములు పట్టే వ్యక్తి ఆ నాగుపామును తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేశాడు. ఎవరికీ ఎలాంటి అపాయం కలగకపోవడంతో అంతా హమ్మయ్య అనుకున్నారు.