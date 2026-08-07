'ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు బోటు రంగు మార్చాలి' - కోస్ట్ గార్డ్ కీలక ప్రతిపాదన - FISHERMEN BOATS COLOURS
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 1:22 PM IST
Coast Guard key Proposal to State Fisheries Department: వాతావరణ మార్పుల కారణంగా సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారుల బోట్లు తరచూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాదాల సమయంలో సహాయక చర్యలు మరింత వేగవంతం చేయడానికి కోస్ట్ గార్డ్ ఒక కీలక ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర మత్స్యశాఖకు సూచన ప్రాయంగా అందజేసింది. సముద్రంలో బోట్లు మునిగిపోయినప్పుడు, సముద్రం నీటి రంగు, బోటు రంగు ఒకేలా ఉండడంతో వాటిని గుర్తించడం కష్టమవుతోందని కోస్ట్ గార్డ్, నేవీ అధికారులు చెబుతున్నారన్నారు. ఫిషింగ్ బోట్కిి బాటమ్లో నీలి రంగు ఉంటుంది. సముద్రం కూడా అదే వర్ణంలో ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు తెలుసుకోవడం కష్టమవుతుంది. అందుకే పడవల రంగులు మార్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు తెలుపుతున్నారు. ఎప్పుడైనా ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటే సాగర మిత్ర యాప్ ద్వారా సమాచారం తెలుకోవచ్చని, ఇదెంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని ఫిషరీస్ జేడీ వర్ధన్ వివరించారు. బోటు రంగుల సమస్య గురించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
Coast Guard key Proposal to State Fisheries Department: వాతావరణ మార్పుల కారణంగా సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారుల బోట్లు తరచూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాదాల సమయంలో సహాయక చర్యలు మరింత వేగవంతం చేయడానికి కోస్ట్ గార్డ్ ఒక కీలక ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర మత్స్యశాఖకు సూచన ప్రాయంగా అందజేసింది. సముద్రంలో బోట్లు మునిగిపోయినప్పుడు, సముద్రం నీటి రంగు, బోటు రంగు ఒకేలా ఉండడంతో వాటిని గుర్తించడం కష్టమవుతోందని కోస్ట్ గార్డ్, నేవీ అధికారులు చెబుతున్నారన్నారు. ఫిషింగ్ బోట్కిి బాటమ్లో నీలి రంగు ఉంటుంది. సముద్రం కూడా అదే వర్ణంలో ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు తెలుసుకోవడం కష్టమవుతుంది. అందుకే పడవల రంగులు మార్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు తెలుపుతున్నారు. ఎప్పుడైనా ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటే సాగర మిత్ర యాప్ ద్వారా సమాచారం తెలుకోవచ్చని, ఇదెంతో ఉపయోగకరంగా ఉందని ఫిషరీస్ జేడీ వర్ధన్ వివరించారు. బోటు రంగుల సమస్య గురించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.