LIVE: సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో 3 లక్షల గృహ ప్రవేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - HOUSE OPENINGS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 12:46 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 2:03 PM IST
LIVE : కూటమి ప్రభుత్వం మరో హామీని అమలుకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందరికీ ఇళ్లు పథకంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 లక్షల 192 ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఈ ఇళ్లలో ఒకేమారు నేడు లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలు జరిగాయి. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి మండలం దేవగుడిపల్లి గ్రామంలో సామూహిక గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఇళ్లను వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. లబ్ధిదారులకు ఇంటి తాళాలు అందజేశారు. దేవగుడిపల్లిలోని షేక్ ముంతాజ్ బేగం, హేమలత అనే లబ్ధిదారులకు చెందిన ఇళ్లలో సీఎం సమక్షంలో గృహ ప్రవేశాలు నిర్వహించారు. రాజీవ్ నగర్ కాలనీని అధికారులు సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. గన్నవరం నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో సీఎం బయలుదేరి చిన్నమండెం చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గాన దేవగుడిపల్లికి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం గృహప్రవేశాల కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.
LIVE : కూటమి ప్రభుత్వం మరో హామీని అమలుకు శ్రీకారం చుట్టింది. అందరికీ ఇళ్లు పథకంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 లక్షల 192 ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఈ ఇళ్లలో ఒకేమారు నేడు లబ్ధిదారులు గృహ ప్రవేశాలు జరిగాయి. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి మండలం దేవగుడిపల్లి గ్రామంలో సామూహిక గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఇళ్లను వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. లబ్ధిదారులకు ఇంటి తాళాలు అందజేశారు. దేవగుడిపల్లిలోని షేక్ ముంతాజ్ బేగం, హేమలత అనే లబ్ధిదారులకు చెందిన ఇళ్లలో సీఎం సమక్షంలో గృహ ప్రవేశాలు నిర్వహించారు. రాజీవ్ నగర్ కాలనీని అధికారులు సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. గన్నవరం నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో సీఎం బయలుదేరి చిన్నమండెం చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గాన దేవగుడిపల్లికి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం గృహప్రవేశాల కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.