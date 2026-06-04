పాలమూరు పర్యటనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTHREDDY PALAMURU VISIT LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 4, 2026 at 4:55 PM IST
CM Revanthreddy Palamuru Visit : ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల స్థితిగతులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టుల సందర్శనలో భాగంగా మక్తల్లో పర్యటిస్తున్న సీఎం, మంత్రులు కాట్రావుపల్లిలో ఎత్తిపోతల పథకం, ప్రతిపాదిత బ్యారేజీలపై ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో గ్యాలరీ వీక్షించారు. మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం గురించి అధికారులు వివరించారు. అనంతరం మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పనుల పరిశీలనకు సీఎం బయలుదేరి వెళ్లారు. కాట్రావుపల్లిలో ఎత్తిపోతల పనులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి పరిశీలించారు. ఇవాళ కొల్లాపూర్లోని సోమశిలలోనే బస చేయనున్న సీఎం, ప్రాజెక్టులపై అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. రేపు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్టులోని పలు ప్యాకేజీలను పరిశీలిస్తారు. అనంతరం జడ్చర్లలో జరిగే భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. ఇటీవలే జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు ఎన్ని నిధులైనా ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం
CM Revanthreddy Palamuru Visit : ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల స్థితిగతులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టుల సందర్శనలో భాగంగా మక్తల్లో పర్యటిస్తున్న సీఎం, మంత్రులు కాట్రావుపల్లిలో ఎత్తిపోతల పథకం, ప్రతిపాదిత బ్యారేజీలపై ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో గ్యాలరీ వీక్షించారు. మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం గురించి అధికారులు వివరించారు. అనంతరం మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పనుల పరిశీలనకు సీఎం బయలుదేరి వెళ్లారు. కాట్రావుపల్లిలో ఎత్తిపోతల పనులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి పరిశీలించారు. ఇవాళ కొల్లాపూర్లోని సోమశిలలోనే బస చేయనున్న సీఎం, ప్రాజెక్టులపై అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. రేపు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్టులోని పలు ప్యాకేజీలను పరిశీలిస్తారు. అనంతరం జడ్చర్లలో జరిగే భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. ఇటీవలే జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు ఎన్ని నిధులైనా ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం