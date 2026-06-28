ETV Bharat / Videos

LIVE : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి నల్గొండ పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Revanth Reddy Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Live : కొన్నాళ్లుగా గుంతలతో అధ్వానంగా మారిన రోడ్లు హ్యామ్ విధానంతో మెరుగ్గా మారనున్నాయి. రోడ్లు, భవనాలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు చెందిన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ రహదారుల నిర్మాణాల్లో నూతన ఒరవడికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన పైలాన్‌ను నల్గొండ జిల్లా కనగల్‌లో ఆవిష్కరించారు. హ్యామ్ విధానం ద్వారా రాష్ట్రంలో 13 వేల 6 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో 441 రహదారులను ఉన్నతీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు 1,100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులతో రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 250 కోట్లతో నల్గొండ వైద్య కళాశాల నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు, దర్వేశిపురం నుంచి డిండి వరకు, చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు రహదారులను విస్తరించనున్నారు. ఈ హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. 40శాతం వాటా ప్రభుత్వం అందిస్తే మిగతా 60శాతం నిధులను గుత్తేదారు సంస్థ సమకూర్చుకోవాలి. బ్యాంకర్ల ద్వారా రుణాలు తీసుకునేందుకు సదరు సంస్థలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇవ్వనుంది. 

CM Revanth Reddy Live : కొన్నాళ్లుగా గుంతలతో అధ్వానంగా మారిన రోడ్లు హ్యామ్ విధానంతో మెరుగ్గా మారనున్నాయి. రోడ్లు, భవనాలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు చెందిన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ రహదారుల నిర్మాణాల్లో నూతన ఒరవడికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన పైలాన్‌ను నల్గొండ జిల్లా కనగల్‌లో ఆవిష్కరించారు. హ్యామ్ విధానం ద్వారా రాష్ట్రంలో 13 వేల 6 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో 441 రహదారులను ఉన్నతీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు 1,100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులతో రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 250 కోట్లతో నల్గొండ వైద్య కళాశాల నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు, దర్వేశిపురం నుంచి డిండి వరకు, చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు రహదారులను విస్తరించనున్నారు. ఈ హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. 40శాతం వాటా ప్రభుత్వం అందిస్తే మిగతా 60శాతం నిధులను గుత్తేదారు సంస్థ సమకూర్చుకోవాలి. బ్యాంకర్ల ద్వారా రుణాలు తీసుకునేందుకు సదరు సంస్థలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇవ్వనుంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY IN NALGONDA
సీఎం రేంత్ రెడ్డి నల్గొండ పర్యటన
CM REVANTH REDDY NALGONDA VISIT
CM REVANTH REDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

PM Modi Mann Ki Baat Live

LIVE : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మన్​ కీ బాత్​ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 28, 2026 at 11:00 AM IST
CM Revanth Reddy

LIVE: ఉద్యోగుల ప్రమాద బీమాకు శ్రీకారం చుట్టిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 25, 2026 at 5:22 PM IST
TUNGABHADRA DAM NEW GATES

LIVE : తుంగభద్ర డ్యామ్ కొత్త గేట్ల ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 25, 2026 at 12:34 PM IST
Ram Charan Peddi Movie Blockbuster

LIVE: 'పెద్ది' బ్లాక్​బస్టర్​ ఈవెంట్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 23, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.