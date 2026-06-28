LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
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Published : June 28, 2026 at 4:50 PM IST
CM Revanth Reddy Live : కొన్నాళ్లుగా గుంతలతో అధ్వానంగా మారిన రోడ్లు హ్యామ్ విధానంతో మెరుగ్గా మారనున్నాయి. రోడ్లు, భవనాలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు చెందిన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ రహదారుల నిర్మాణాల్లో నూతన ఒరవడికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన పైలాన్ను నల్గొండ జిల్లా కనగల్లో ఆవిష్కరించారు. హ్యామ్ విధానం ద్వారా రాష్ట్రంలో 13 వేల 6 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో 441 రహదారులను ఉన్నతీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు 1,100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులతో రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 250 కోట్లతో నల్గొండ వైద్య కళాశాల నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు, దర్వేశిపురం నుంచి డిండి వరకు, చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు రహదారులను విస్తరించనున్నారు. ఈ హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. 40శాతం వాటా ప్రభుత్వం అందిస్తే మిగతా 60శాతం నిధులను గుత్తేదారు సంస్థ సమకూర్చుకోవాలి. బ్యాంకర్ల ద్వారా రుణాలు తీసుకునేందుకు సదరు సంస్థలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇవ్వనుంది.
CM Revanth Reddy Live : కొన్నాళ్లుగా గుంతలతో అధ్వానంగా మారిన రోడ్లు హ్యామ్ విధానంతో మెరుగ్గా మారనున్నాయి. రోడ్లు, భవనాలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు చెందిన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ రహదారుల నిర్మాణాల్లో నూతన ఒరవడికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన పైలాన్ను నల్గొండ జిల్లా కనగల్లో ఆవిష్కరించారు. హ్యామ్ విధానం ద్వారా రాష్ట్రంలో 13 వేల 6 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో 441 రహదారులను ఉన్నతీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు 1,100 కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులతో రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 250 కోట్లతో నల్గొండ వైద్య కళాశాల నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు, దర్వేశిపురం నుంచి డిండి వరకు, చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు రహదారులను విస్తరించనున్నారు. ఈ హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. 40శాతం వాటా ప్రభుత్వం అందిస్తే మిగతా 60శాతం నిధులను గుత్తేదారు సంస్థ సమకూర్చుకోవాలి. బ్యాంకర్ల ద్వారా రుణాలు తీసుకునేందుకు సదరు సంస్థలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇవ్వనుంది.