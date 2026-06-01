LIVE : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM VISIT TO KUMURAM BHEEM DISTRICT

CM Visit to Kumuram Bheem District (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 6:07 PM IST

CM Revanth Reddy Visit to Kumuram Bheem District : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఈ పర్యటనలో రూ.112.14 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. ఇందులో జిల్లాలో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపనతో పాటు ఆసిఫాబాద్‌లో మున్సిపల్ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన కూడా ఉన్నాయి. కొత్తగూడలో కోలాం గిరిజనులకు చెందిన 25 గృహాల ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం పాల్గొంటారు. అనంతరం రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవానికి పైలాన్ ఆవిష్కరించారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడతను ప్రకటించనుండటం ఈ పర్యటనలో కీలకం కానుంది. ఈ కార్యక్రమాల అనంతరంకాగజ్‌నగర్‌లోని ఎక్స్‌ రోడ్డు సమీపంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి జిల్లాకు రావడం ఇది రెండోసారి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..

 

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

