ETV Bharat / Videos

LIVE : కాగజ్​నగర్​ బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM LIVE FROM KAGAZNAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Revanth Reddy Live From Kagaznagar Kumuram Bheem District (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 7:52 PM IST

|

Updated : June 1, 2026 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Live : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కాగజ్​నగర్​లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఈ పర్యటనలో రూ.112.14 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఇందులో జిల్లాలో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపనతో పాటు ఆసిఫాబాద్‌లో మున్సిపల్ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన కూడా ఉన్నాయి. కొత్తగూడలో కోలాం గిరిజనులకు చెందిన 25 గృహాల ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. అనంతరం రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవానికి పైలాన్ ఆవిష్కరించారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడతను ప్రకటించనుండటం ఈ పర్యటనలో కీలకం కానుంది. ఈ కార్యక్రమాల అనంతరం కాగజ్‌నగర్‌లోని ఎక్స్‌ రోడ్డు సమీపంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి జిల్లాకు రావడం ఇది రెండోసారి. కాగజ్​నగర్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..

 

CM Revanth Reddy Live : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కాగజ్​నగర్​లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఈ పర్యటనలో రూ.112.14 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఇందులో జిల్లాలో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపనతో పాటు ఆసిఫాబాద్‌లో మున్సిపల్ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన కూడా ఉన్నాయి. కొత్తగూడలో కోలాం గిరిజనులకు చెందిన 25 గృహాల ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. అనంతరం రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవానికి పైలాన్ ఆవిష్కరించారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడతను ప్రకటించనుండటం ఈ పర్యటనలో కీలకం కానుంది. ఈ కార్యక్రమాల అనంతరం కాగజ్‌నగర్‌లోని ఎక్స్‌ రోడ్డు సమీపంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ఉమ్మడి జిల్లాకు రావడం ఇది రెండోసారి. కాగజ్​నగర్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభను ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..

 

Last Updated : June 1, 2026 at 8:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY LIVE
CM LIVE FROM KUMURAM BHEEM ASIFABAD
సీఎం రేవంత్​ లైవ్​ కాగజ్​నగర్
CM LIVE FROM KAGAZNAGAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Visit to Kumuram Bheem District

LIVE : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 1, 2026 at 6:07 PM IST
Tension at Telangana Bhavan

LIVE : బాల్క సుమన్​ అరెస్ట్​ - తెలంగాణ భవన్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 30, 2026 at 12:40 PM IST
Hyderabad CP VC Sajjanar

LIVE : హైకోర్టు న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్ హత్య కేసులో ఏడుగురు అరెస్ట్ - సీపీ సజ్జనార్​ ప్రెస్​మీట్​

May 29, 2026 at 6:52 PM IST
Telangana CM Revanth Reddy

LIVE: హైదరాబాద్​ మైత్రీవనంలో ఎన్టీఆర్​ విగ్రహ ఆవిష్కరణ - హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

May 28, 2026 at 7:33 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.