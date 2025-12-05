LIVE : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY WARANGAL TOUR LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 5, 2025 at 3:41 PM IST
CM Revanth Reddy warangal Tour Live : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. పలు అభివృద్ధి పనులకు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో తొలిసారి నర్సంపేటకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా బీజేపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్టు చేసి నర్సంపేట స్టేషన్కు తరలించారు. జిల్లాలో రూ.600 కోట్లతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఆయన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. రూ.56.4 కోట్లతో నర్సంపేట నుండి నెక్కొండ హెచ్ఎఎం రోడ్డు 2ఎల్ +పీఎస్ / 4ఎల్ లైన్లకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.130.00 కోట్ల వ్యయంతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల మరియు వసతి గృహముల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy warangal Tour Live : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. పలు అభివృద్ధి పనులకు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో తొలిసారి నర్సంపేటకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా బీజేపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్టు చేసి నర్సంపేట స్టేషన్కు తరలించారు. జిల్లాలో రూ.600 కోట్లతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ఆయన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. రూ.56.4 కోట్లతో నర్సంపేట నుండి నెక్కొండ హెచ్ఎఎం రోడ్డు 2ఎల్ +పీఎస్ / 4ఎల్ లైన్లకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.130.00 కోట్ల వ్యయంతో ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల మరియు వసతి గృహముల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.