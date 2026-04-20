LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY VISITS MEDIGADDA

CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 4:21 PM IST

CM Revanth Reddy at Medigadda Barrage : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్‌పూర్‌ మండలంలో గోదావరి నదిపై నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీని గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం నిర్మించగా రెండున్నరేళ్ల క్రితం కుంగింది. దీంతో ఎన్నికల అనంతరం అధికారంలోని వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టింది. బ్యారేజీల్లో పరీక్షలు, ఇతర పనులను సీఎం స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నేషనల్‌ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్‌ఏ) మార్గదర్శకాల మేరకు నీటిపారుదలశాఖ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు చేస్తోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో పునరుద్ధరణ, పునరావాస చర్యల్లో వేగం పెంచాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అవసరమైన పరికరాలు తెప్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. పునరుద్ధరణ పనుల్లో భాగంగా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల వద్ద బోర్లు వేస్తున్నారు. అవి పూర్తయిన అనంతరమే ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

MEDIGADDA BARRAGE IN BHUPALAPALLI
BARRAGE ON THE GODAVARI
CM REVANTH REDDY VISITS MEDIGADDA
మేడిగడ్డ వద్ద సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఇలాంటి కథనాలు

PM Modi Fires On Bill Failure live

LIVE : దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాని మోదీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 18, 2026 at 8:32 PM IST
Union Minister Kishan Reddy

LIVE : దిల్లీలో కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం

April 18, 2026 at 4:11 PM IST
CM Revanth Reddy Press Meet At Delhi Live

LIVE : దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్​మీట్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 18, 2026 at 1:14 PM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 17, 2026 at 11:03 AM IST

