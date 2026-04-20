LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY VISITS MEDIGADDA
Published : April 20, 2026 at 4:21 PM IST
CM Revanth Reddy at Medigadda Barrage : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్పూర్ మండలంలో గోదావరి నదిపై నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించగా రెండున్నరేళ్ల క్రితం కుంగింది. దీంతో ఎన్నికల అనంతరం అధికారంలోని వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టింది. బ్యారేజీల్లో పరీక్షలు, ఇతర పనులను సీఎం స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) మార్గదర్శకాల మేరకు నీటిపారుదలశాఖ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు చేస్తోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో పునరుద్ధరణ, పునరావాస చర్యల్లో వేగం పెంచాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అవసరమైన పరికరాలు తెప్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. పునరుద్ధరణ పనుల్లో భాగంగా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల వద్ద బోర్లు వేస్తున్నారు. అవి పూర్తయిన అనంతరమే ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
CM Revanth Reddy at Medigadda Barrage : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్పూర్ మండలంలో గోదావరి నదిపై నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించగా రెండున్నరేళ్ల క్రితం కుంగింది. దీంతో ఎన్నికల అనంతరం అధికారంలోని వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టింది. బ్యారేజీల్లో పరీక్షలు, ఇతర పనులను సీఎం స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) మార్గదర్శకాల మేరకు నీటిపారుదలశాఖ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు చేస్తోంది. ఇటీవల హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో పునరుద్ధరణ, పునరావాస చర్యల్లో వేగం పెంచాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అవసరమైన పరికరాలు తెప్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. పునరుద్ధరణ పనుల్లో భాగంగా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల వద్ద బోర్లు వేస్తున్నారు. అవి పూర్తయిన అనంతరమే ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.