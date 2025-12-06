LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH VISITS FUTURE CITY
Published : December 6, 2025 at 5:26 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 6:02 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Future City Live : ఈ నెల 8,9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంగరంగ వైభవంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. దేవరకొండ నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీకి చేరుకున్న ఆయన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్లోబల్ సమిట్కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
