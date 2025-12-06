ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న సీఎం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH VISITS FUTURE CITY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 5:26 PM IST

|

Updated : December 6, 2025 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Visits Future City Live : ఈ నెల 8,9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్​కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంగరంగ వైభవంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. దేవరకొండ నుంచి ఫ్యూచర్​ సిటీకి చేరుకున్న ఆయన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నెల 8,9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్​కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంగరంగ వైభవంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. దేవరకొండ నుంచి ఫ్యూచర్​ సిటీకి చేరుకున్న ఆయన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్లోబల్​ సమిట్​కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

CM Revanth Reddy Visits Future City Live : ఈ నెల 8,9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్​కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంగరంగ వైభవంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. దేవరకొండ నుంచి ఫ్యూచర్​ సిటీకి చేరుకున్న ఆయన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నెల 8,9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్​ సమిట్​కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంగరంగ వైభవంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సదస్సులా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. దేవరకొండ నుంచి ఫ్యూచర్​ సిటీకి చేరుకున్న ఆయన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్లోబల్​ సమిట్​కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Last Updated : December 6, 2025 at 6:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH VISITS FUTURE CITY
CM REVANTH REDDY LIVE
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లైవ్
CM REVANTH VISITS FUTURE CITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Revanth Reddy Devarakonda Tour

LIVE : దేవరకొండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 6, 2025 at 3:14 PM IST
CM Revanth Reddy warangal Tour Live

LIVE : వరంగల్​ జిల్లా నర్సంపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 5, 2025 at 3:41 PM IST
Russian President Putin

LIVE : మోదీ-పుతిన్ సంయుక్త మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 5, 2025 at 11:42 AM IST
CM Revanth Reddy Adilabad Tour Live

LIVE : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ​పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 4, 2025 at 3:49 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.