ETV Bharat / Videos

LIVE : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - CM REVANTH VISIT TO OU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Visit OU Live : ఇవాళ సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శిస్తున్నారు. ప్రత్యేకమైన సమావేశం నిర్వహించి ఓయూ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. చారిత్రక భవనాలను సంరక్షిస్తూనే నూతన భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలని సీఎం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అకడమిక్​ బ్లాక్​లు, హాస్టళ్లను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి విద్యార్థులు, బోధనా సిబ్బంది అభిప్రాయాలు స్వీకరించాలని అధికారులకు సీఎం ఇప్పటికే పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే గతంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పలు హామీలు ఇచ్చారు. మరి ఇప్పుడు ఎలాంటి హామీలు, యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి. ఉస్మానియాలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో అక్కడి బీఆర్ఎస్వీ నేతలను అరెస్టు చేశారు. యూనివర్సిటీలోని హాస్టళ్లకు వెళ్లి బీఆర్​ఎస్వీ నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్టు చేసి పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Revanth Visit OU Live : ఇవాళ సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శిస్తున్నారు. ప్రత్యేకమైన సమావేశం నిర్వహించి ఓయూ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. చారిత్రక భవనాలను సంరక్షిస్తూనే నూతన భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలని సీఎం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అకడమిక్​ బ్లాక్​లు, హాస్టళ్లను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి విద్యార్థులు, బోధనా సిబ్బంది అభిప్రాయాలు స్వీకరించాలని అధికారులకు సీఎం ఇప్పటికే పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే గతంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పలు హామీలు ఇచ్చారు. మరి ఇప్పుడు ఎలాంటి హామీలు, యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి. ఉస్మానియాలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో అక్కడి బీఆర్ఎస్వీ నేతలను అరెస్టు చేశారు. యూనివర్సిటీలోని హాస్టళ్లకు వెళ్లి బీఆర్​ఎస్వీ నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్టు చేసి పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY LIVE
OSMANIA UNIVERSITY LIVE
OSMANIA UNIVERSITY IN HYDERABAD
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి లైవ్​
CM REVANTH VISIT TO OU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

New Google for Startups at T-Hub Live

LIVE : టీహబ్​లో స్టార్టప్​ల కోసం న్యూగూగుల్​ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

December 10, 2025 at 11:43 AM IST
RAJYA SABHA SESSION LIVE

LIVE : రాజ్యసభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:20 AM IST
Lok Sabha Sessions 2025 Live

LIVE : లోక్​సభ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 10, 2025 at 11:01 AM IST
TG Global summit Drone Laser Show Live

LIVE : తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025 - డ్రోన్​ లేజర్​ షో

December 9, 2025 at 8:43 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.