LIVE : ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - CM REVANTH VISIT TO OU
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 10, 2025 at 12:58 PM IST
CM Revanth Visit OU Live : ఇవాళ సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శిస్తున్నారు. ప్రత్యేకమైన సమావేశం నిర్వహించి ఓయూ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. చారిత్రక భవనాలను సంరక్షిస్తూనే నూతన భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలని సీఎం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అకడమిక్ బ్లాక్లు, హాస్టళ్లను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి విద్యార్థులు, బోధనా సిబ్బంది అభిప్రాయాలు స్వీకరించాలని అధికారులకు సీఎం ఇప్పటికే పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే గతంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి పలు హామీలు ఇచ్చారు. మరి ఇప్పుడు ఎలాంటి హామీలు, యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి. ఉస్మానియాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో అక్కడి బీఆర్ఎస్వీ నేతలను అరెస్టు చేశారు. యూనివర్సిటీలోని హాస్టళ్లకు వెళ్లి బీఆర్ఎస్వీ నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Visit OU Live : ఇవాళ సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శిస్తున్నారు. ప్రత్యేకమైన సమావేశం నిర్వహించి ఓయూ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. చారిత్రక భవనాలను సంరక్షిస్తూనే నూతన భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలని సీఎం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అకడమిక్ బ్లాక్లు, హాస్టళ్లను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలిస్తున్నారు. యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి విద్యార్థులు, బోధనా సిబ్బంది అభిప్రాయాలు స్వీకరించాలని అధికారులకు సీఎం ఇప్పటికే పలు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే గతంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్లిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి పలు హామీలు ఇచ్చారు. మరి ఇప్పుడు ఎలాంటి హామీలు, యూనివర్సిటీ అభివృద్ధికి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి. ఉస్మానియాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో అక్కడి బీఆర్ఎస్వీ నేతలను అరెస్టు చేశారు. యూనివర్సిటీలోని హాస్టళ్లకు వెళ్లి బీఆర్ఎస్వీ నేతలను పోలీసులు ముందస్తుగా అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.