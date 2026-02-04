LIVE : మిర్యాలగూడలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY
Published : February 4, 2026 at 4:46 PM IST
CM Revanth Reddy In Miryalaguda In Nalgonda : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్కు శంకుస్థాపన, మహిళా సంఘాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం మిర్యాలగూడ మండలం గూడూరు గ్రామంలో సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తున్నారు. నేటి నుంచి ఈ నెల 8 వరకు పలు జిల్లాల్లో సీఎం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ ఎన్నికల ప్రచార సభలను నిర్వహిస్తున్నారు. మిర్యాలగూడలో సుమారు రూ. 1000 కోట్లతో సమీకృత గురుకుల పాఠశాలతో పాటు పై వంతెనలు, ఏటీసీ ఏర్పాటు తదితర పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. సీఎం సభకు సుమారు 30 వేల మంది పాల్గొనే విధంగా పార్టీ వర్గాలు ఏర్పాట్లు చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో సభ నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మిర్యాలగూడ సబ్ కలెక్టర్ నారాయణ్ అమిత్, డీఎస్పీ రాజశేఖర్ పరిశీలించి పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు స్థానిక అధికారులను సబ్ కలెక్టర్ తెలిపారు.
