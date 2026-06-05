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Live: పాలమూరులో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

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CM Revanth Reddy Palamuru visit (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 11:09 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 12:10 PM IST

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CM Revanth Visit to Palamuru Live : ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్‌హౌస్‌ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్‌ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్‌హౌస్‌లను పరిశీలించారు. ఉదయం 11.50 గంటలకు పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్‌హౌస్ పనులను ఏరియ‌ల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమ్మెరలో పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్‌హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్‌కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ లోని పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్‌కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్ లో పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్‌కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పాల్గొంటారు.

CM Revanth Visit to Palamuru Live : ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్‌హౌస్‌ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్‌ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్‌హౌస్‌లను పరిశీలించారు. ఉదయం 11.50 గంటలకు పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్‌హౌస్ పనులను ఏరియ‌ల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమ్మెరలో పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్‌హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్‌కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ లోని పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్‌కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్ లో పీఆర్‌ఎల్‌ఐఎస్‌కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పాల్గొంటారు.

Last Updated : June 5, 2026 at 12:10 PM IST

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ETV Bharat Telangana Team

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