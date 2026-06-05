Live: పాలమూరులో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
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Published : June 5, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 12:10 PM IST
CM Revanth Visit to Palamuru Live : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్హౌస్లను పరిశీలించారు. ఉదయం 11.50 గంటలకు పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమ్మెరలో పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ లోని పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్ లో పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొంటారు.
CM Revanth Visit to Palamuru Live : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్హౌస్లను పరిశీలించారు. ఉదయం 11.50 గంటలకు పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమ్మెరలో పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ లోని పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్ లో పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొంటారు.