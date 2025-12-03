ETV Bharat / Videos

LIVE : హుస్నాబాద్​లో ప్రజాపాలన విజయోత్సవ సభ - హాజరైన రేవంత్‌ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - REVANTH REDDY VISIT TO HUSNABAD

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 6:10 PM IST

CM Revanth Reddy visit to Husnabad : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి డిసెంబర్‌ ఒకటో తేదీ నుంచి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిన సందర్భంగా ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే రేవంత్ రెడ్డి ఈ పర్యటనలు చేస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదల అవడంతో సీఎం పర్యటన పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితం అవుతుందని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. డిసెంబర్‌ ఒకటో తేదీన మహబూబ్‌ నగర్‌ జిల్లా మక్తల్‌, 2న ఖమ్మం జిల్లా కొత్తగూడెంలో పర్యటించారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈరోజు కరీంనగర్‌ జిల్లా హుస్నాబాద్‌లో రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. హుస్నాబాద్‌లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. డిసెంబర్‌ 9లోపు ఏడు రోజుల పాటు సీఎం జిల్లాల పర్యటన ఉండే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మరో నాలుగు రోజులు ఆదిలాబాద్, నర్సంపేట, దేవరకొండ, హైదరాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటించే అవకాశముందని సమాచారం. హుస్నాబాద్‌లో ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో పాల్గొన్న రేవంత్‌ రెడ్డి బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తున్నారు. 

REVANTH LIVE
PRAJA PALANA UTSAVALU
CM REVANTH REDDY LIVE
రేవంత్‌ రెడ్డి లైవ్
REVANTH REDDY VISIT TO HUSNABAD

ETV Bharat Telangana Team

