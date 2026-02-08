LIVE : భూపాలపల్లి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH MUNICIPAL ELECTIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 8, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 3:55 PM IST
CM Revanth Reddy Campaigns in the Municipal Elections : మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన-ప్రగతిబాట సభలో పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. అంతుకుముందు రేగొండ మండలం కొడవటంచ చేరుకున్న సీఎం లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయానికి సంబంధించిన రూ.12.15 కోట్లతో చేపట్టిన పునర్నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు. అనంతరం చెల్పూర్ శివారులో జరిగే బహిరంగ సభకు చేరుకున్నారు. ఒకప్పుడు 600 ఓట్లతో ఉన్న భూపాలపల్లి క్రమంగా లక్ష జనాభాతో మున్సిపాలిటీగా, అనంతరం జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పడి విస్తరించింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఉనికి కోసమే అబద్ధాలు చెబుతున్నారని సీఎం ఎద్దేవా చేశారు. జిల్లాను రద్దు చేస్తారనే అబద్ధపు ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మొద్దని, జిల్లా ఎక్కడికి పోదని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులకు ఓటేసి గెలిపించాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
CM Revanth Reddy Campaigns in the Municipal Elections : మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజాపాలన-ప్రగతిబాట సభలో పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. అంతుకుముందు రేగొండ మండలం కొడవటంచ చేరుకున్న సీఎం లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయానికి సంబంధించిన రూ.12.15 కోట్లతో చేపట్టిన పునర్నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించారు. అనంతరం చెల్పూర్ శివారులో జరిగే బహిరంగ సభకు చేరుకున్నారు. ఒకప్పుడు 600 ఓట్లతో ఉన్న భూపాలపల్లి క్రమంగా లక్ష జనాభాతో మున్సిపాలిటీగా, అనంతరం జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పడి విస్తరించింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఉనికి కోసమే అబద్ధాలు చెబుతున్నారని సీఎం ఎద్దేవా చేశారు. జిల్లాను రద్దు చేస్తారనే అబద్ధపు ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మొద్దని, జిల్లా ఎక్కడికి పోదని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులకు ఓటేసి గెలిపించాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.