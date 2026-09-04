సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 4, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 7:32 PM IST
CM Revanth Reddy Kodangal Tour Live : సీఎం రేవంత్రెడ్డి తన నియోజకవర్గం కొడంగల్లో పర్యటిస్తున్నారు. మద్దూరులోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, ఎస్సీ గురుకుల భవన నిర్మాణ పనులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. అనంతరం 3 గంటల తర్వాత దౌల్తాబాద్ మండలంలోని బీసీ గురుకులం, అక్కడే ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల అభివృద్ధి పనులు పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం హకీంపేట ఎడ్యుకేషన్ హబ్ ప్రస్తుత పరిస్థితి, నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులపై ముమ్మర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రోడ్డు మార్గంలో నేరుగా కొడంగల్లోని తన నివాసానికి చేరుకుని నేడు రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయాలు కాస్త వేడెక్కాయి. సీఎం కొడంగల్ పర్యటనపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన నేత జి.చిన్నారెడ్డిని ప్రణాళిక సంఘం వైస్ ఛైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. నేతలతో ఏమైనా విషయాలు చెబుతారా అని ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
CM Revanth Reddy Kodangal Tour Live : సీఎం రేవంత్రెడ్డి తన నియోజకవర్గం కొడంగల్లో పర్యటిస్తున్నారు. మద్దూరులోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల, ఎస్సీ గురుకుల భవన నిర్మాణ పనులను తనిఖీ చేస్తున్నారు. అనంతరం 3 గంటల తర్వాత దౌల్తాబాద్ మండలంలోని బీసీ గురుకులం, అక్కడే ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల అభివృద్ధి పనులు పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం హకీంపేట ఎడ్యుకేషన్ హబ్ ప్రస్తుత పరిస్థితి, నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులపై ముమ్మర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రోడ్డు మార్గంలో నేరుగా కొడంగల్లోని తన నివాసానికి చేరుకుని నేడు రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయాలు కాస్త వేడెక్కాయి. సీఎం కొడంగల్ పర్యటనపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన నేత జి.చిన్నారెడ్డిని ప్రణాళిక సంఘం వైస్ ఛైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. నేతలతో ఏమైనా విషయాలు చెబుతారా అని ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు.