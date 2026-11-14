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LIVE : పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

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పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2026 at 6:13 PM IST

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CM Revanth Reddy Live : తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్​లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్​లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. 

CM Revanth Reddy Live : తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్​లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్​లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్‌ నిర్మాణ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. 

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY LIVE
PUBLIC HEALTH SCIENCES INSTITUTE
రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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