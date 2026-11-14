LIVE : పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : November 14, 2026 at 6:13 PM IST
CM Revanth Reddy Live : తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు.
CM Revanth Reddy Live : తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. తాజ్ కృష్ణ హోటల్ లో పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ ఇనిస్టిట్యూట్ క్యాంపస్ నిర్మాణ మాస్టర్ప్లాన్ ఆవిష్కరణ, పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు.