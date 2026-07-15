LIVE : మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY IN MAHABUBNAGAR
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Published : July 15, 2026 at 3:01 PM IST
CM Revanth Reddy Tour of Mahabubnagar and Wanaparthy districts LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయం హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనంతరం మహబూబ్నగర్లోని దివిటిపల్లిలో అమరరాజ సంస్థ చేపట్టిన సెల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ యూనిట్ను ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట చేరుకుని ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం 1500 మంది విద్యార్థులతో ముఖాముఖిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొంటారు. ఉదయం అమెజాన్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపనలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పన్నెండేళ్ల వ్యవధిలో అమెజాన్ సంస్థ విస్తరణకు రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆ సంస్థతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరస్పర అంగీకారం కుదుర్చుకుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో పర్యటలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం
CM Revanth Reddy Tour of Mahabubnagar and Wanaparthy districts LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయం హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనంతరం మహబూబ్నగర్లోని దివిటిపల్లిలో అమరరాజ సంస్థ చేపట్టిన సెల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ యూనిట్ను ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట చేరుకుని ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం 1500 మంది విద్యార్థులతో ముఖాముఖిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొంటారు. ఉదయం అమెజాన్ డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపనలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పన్నెండేళ్ల వ్యవధిలో అమెజాన్ సంస్థ విస్తరణకు రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆ సంస్థతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరస్పర అంగీకారం కుదుర్చుకుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మహబూబ్నగర్, వనపర్తి జిల్లాల్లో పర్యటలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం