LIVE : స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లిలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి దసరా వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 20, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 3:35 PM IST
CM Revanthreddy Kondareddypally Tour : దసరా పండుగ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూర్ మండలంలోని తన స్వగ్రామమైన కొండారెడ్డిపల్లిలో పర్యటిస్తున్నారు. గ్రామంలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం గ్రామంలో 2 కోట్ల 56 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం భవనాన్ని, 9 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన భూగర్భ మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం ప్రారంభంలో పాల్గొన్నారు. 40 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న 3 ఏటీసీ కేంద్రాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం గ్రామస్తులను, ప్రజాప్రతినిధులను, అధికారులను కలవనున్నారు. సాయంత్రం కొండారెడ్డిపల్లిలో జరిగే జమ్మి పూజలో పాల్గొంటారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి విజయదశమి సందర్భంగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి విజయదశమి ప్రతీకని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో దసరాకు ప్రత్యేక స్థానముందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ధైర్యం, ధర్మం, సత్యం, ఐకమత్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి దసరా ప్రతీకని సీఎం తెలిపారు. ప్రజలంతా సంతోషంగా పండగను నిర్వహించుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
CM Revanthreddy Kondareddypally Tour : దసరా పండుగ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూర్ మండలంలోని తన స్వగ్రామమైన కొండారెడ్డిపల్లిలో పర్యటిస్తున్నారు. గ్రామంలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం గ్రామంలో 2 కోట్ల 56 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం భవనాన్ని, 9 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన భూగర్భ మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం ప్రారంభంలో పాల్గొన్నారు. 40 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న 3 ఏటీసీ కేంద్రాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం గ్రామస్తులను, ప్రజాప్రతినిధులను, అధికారులను కలవనున్నారు. సాయంత్రం కొండారెడ్డిపల్లిలో జరిగే జమ్మి పూజలో పాల్గొంటారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి విజయదశమి సందర్భంగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి విజయదశమి ప్రతీకని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో దసరాకు ప్రత్యేక స్థానముందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ధైర్యం, ధర్మం, సత్యం, ఐకమత్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి దసరా ప్రతీకని సీఎం తెలిపారు. ప్రజలంతా సంతోషంగా పండగను నిర్వహించుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.