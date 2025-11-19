ETV Bharat / Videos

LIVE : ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం - CM REVANTH REDDY

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 12:16 PM IST

Indiramma Saree Distribution Live : రాష్ట్రంలో మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పథకానికి ప్రభుత్వం ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా కోటి మంది మహిళలను కోటి చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్​ నెక్లెస్​ రోడ్డులోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వద్ద నివాళ అర్పించి లాంఛనంగా చీరల పంపిణీ ప్రారంభించారు. అనంతరం సచివాలయం నుంచి గ్రామీణ మహిళలతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ముఖాముఖీలో మాట్లాడారు. కలెక్టరేట్ల నుంచి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొన్నారు. సిరిసిల్లలో సుమారు 8వేల మంది చేనేత కార్మికులు చీరలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 65 లక్షల చీరలు పంపిణీకి సిద్ధమవ్వగా మరో 35 లక్షల చీరలు తయారు చేయాల్సి ఉన్నందున రెండు విడతల్లో పంపిణీ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి విడత చీరల పంపిణీని  సీఎం రేవంత్​రెడ్డి నెక్లెస్​ రోడ్లులో ప్రారంభించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిందాం. 

