LIVE : భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - EARTH SCIENCES UNIVERSITY

Published : December 2, 2025 at 5:12 PM IST

CM Inaugurate Earth Science University : ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లాల పర్యటన చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు విశ్వవిద్యాలయం లేని లోటును తీర్చారు. బొగ్గు, ఖనిజ సంపదతో రాష్ట్రానికి వెలుగునిస్తున్న భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఎర్త్‌ సైన్సెస్‌ యూనివర్సిటీని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో కొత్తగూడెం పారిశ్రామికంగానే కాకుండా భూవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా మారింది. యూనివర్సిటీలో ప్రస్తుతం బీఎస్సీ జియాలజీలో 14 మంది, ఎన్విరాన్ మెంట్ సైన్స్‌లో 34 మంది, పీజీ ఎన్విరాన్ మెంట్ సైన్స్‌లో 14, మొత్తం 62 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వీరికి 8 మంది అధ్యాపకులను నియమించారు. సుమారు 312 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో జాతీయ రహదారి పక్కనే యూనివర్సిటీ స్థాపన జరగడం, ప్రత్యేక సబ్జెక్టులు, వినూత్న కోర్సులను అందించడం ద్వారా దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించనుంది. ఉమ్మడి జిల్లాకు యూనివర్సిటీ లేని లోటు తీరడంతో పాటు రాష్ట్ర, దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడే పరిశోధనా కేంద్రంగా విలసిల్లనుంది.

 

