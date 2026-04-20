LIVE : రెండో విడత రైతు భరోసా నిధుల విడుదల సభలో రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY SPEECH LIVE
Published : April 20, 2026 at 7:25 PM IST
CM Revanth Reddy Speech Live : తెలంగాణలో రెండో విడత రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు బ్యారేజీలను సందర్శించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాటారం మండలంలోని బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను లాంఛనంగా విడుదల చేశారు. రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులను రాష్ట్రంలోని 73 లక్షల మంది రైతులకు ఆర్థిక సాయంగా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఎకరానికి రూ. 6 వేల చొప్పున నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేస్తుంది. గత నెల 23న మొదటి విడత సాయాన్ని పంపిణీ చేసింది. మొదటి విడతలో సుమారు రూ.3,590 కోట్ల నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. రెండో విడతలో 45 లక్షల 11 వేల 947 మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.5,563 కోట్లు జమ చేయనున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ వెల్లడించింది.
