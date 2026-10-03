LIVE : సౌత్జోన్ రీజినల్ కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 3, 2026 at 11:39 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 12:03 PM IST
CM Revanth Speech From South Zone Regional Conference Live : హైదరాబాద్ తాజ్కృష్ణలో 'సౌత్జోన్ రీజినల్ కాన్ఫరెన్స్' జరుగుతోంది. నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (నల్సా) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆయనతో పాటు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్ అలాగే పలువురు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఆన్లైన్లో చిన్నారులపై జరుగుతున్న వేధింపుల పట్ల సంరక్షణకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించారు. పిల్లలకు తమ హక్కులు, రక్షణపై అవగాహన ఉండాలని తెలిపారు. ఈ మేరకు తాము కాంప్రహెన్సివ్ చైల్డ్ ఆన్లైన్ సేఫ్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్ తీసుకొస్తామని సీఎం తెలిపారు. దీన్ని ఆచరణలో పెట్టేందుకు ఇవాళే సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. తల్లిదండ్రులు, పిల్లలకు రెండు నంబర్లు కచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలన్నారు. ఆపద సమయాల్లో 1930, 1098 నంబర్లను సంప్రదించాలన్నారు. అందుకే చిన్నారులతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా వీటికి గుర్తుంచుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు.
CM Revanth Speech From South Zone Regional Conference Live : హైదరాబాద్ తాజ్కృష్ణలో 'సౌత్జోన్ రీజినల్ కాన్ఫరెన్స్' జరుగుతోంది. నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ (నల్సా) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆయనతో పాటు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్ అలాగే పలువురు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఆన్లైన్లో చిన్నారులపై జరుగుతున్న వేధింపుల పట్ల సంరక్షణకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించారు. పిల్లలకు తమ హక్కులు, రక్షణపై అవగాహన ఉండాలని తెలిపారు. ఈ మేరకు తాము కాంప్రహెన్సివ్ చైల్డ్ ఆన్లైన్ సేఫ్టీ ఫ్రేమ్ వర్క్ తీసుకొస్తామని సీఎం తెలిపారు. దీన్ని ఆచరణలో పెట్టేందుకు ఇవాళే సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. తల్లిదండ్రులు, పిల్లలకు రెండు నంబర్లు కచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలన్నారు. ఆపద సమయాల్లో 1930, 1098 నంబర్లను సంప్రదించాలన్నారు. అందుకే చిన్నారులతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా వీటికి గుర్తుంచుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు.