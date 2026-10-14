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LIVE : హైటెక్స్​లోని 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్'​లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2026 at 11:30 AM IST

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CM Revanth in Samakhya 2026 Global Business Meet Live : ఇవాళ ఉదయం 10.30 గంటలకు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని హైటెక్స్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమాఖ్య ఛాంబర్​ ఆఫ్ కామర్స్ (ఎస్​సీసీ) ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి తన చేతుల మీదుగా 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్'​ అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డితోపాటు మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా హాజరయ్యారు. అలాగే ఈ సదస్సులో కేంద్ర మంత్రులు బీఎల్ వర్మ, భగీరథ్ చౌదరి, కమలేశ్​ పాశ్వాన్, శ్రీనివాసవర్మ సహా ఎంపీలు డా.కె లక్ష్మణ్, వద్దిరాజు రవిచంద్ర, సానా సతీశ్​తోపాటు ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ, రేపు రెండు రోజులపాటు హైటెక్స్ హాల్ నెం.4లో సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్ సదస్సు కొనసాగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సులో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.

CM Revanth in Samakhya 2026 Global Business Meet Live : ఇవాళ ఉదయం 10.30 గంటలకు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని హైటెక్స్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమాఖ్య ఛాంబర్​ ఆఫ్ కామర్స్ (ఎస్​సీసీ) ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి తన చేతుల మీదుగా 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్'​ అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డితోపాటు మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా హాజరయ్యారు. అలాగే ఈ సదస్సులో కేంద్ర మంత్రులు బీఎల్ వర్మ, భగీరథ్ చౌదరి, కమలేశ్​ పాశ్వాన్, శ్రీనివాసవర్మ సహా ఎంపీలు డా.కె లక్ష్మణ్, వద్దిరాజు రవిచంద్ర, సానా సతీశ్​తోపాటు ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ, రేపు రెండు రోజులపాటు హైటెక్స్ హాల్ నెం.4లో సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్ సదస్సు కొనసాగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సులో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.

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TAGGED:

CM REVANTH IN SCC OPENING
SAMAKHYA 2026 GLOBAL BUSINESS MEET
CM REVANTH LATEST UPDATES
సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్
SAMAKHYA CHAMBER OF COMMERCE

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