LIVE : హైటెక్స్లోని 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్'లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 14, 2026 at 11:30 AM IST
CM Revanth in Samakhya 2026 Global Business Meet Live : ఇవాళ ఉదయం 10.30 గంటలకు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని హైటెక్స్లో ఏర్పాటు చేసిన సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (ఎస్సీసీ) ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తన చేతుల మీదుగా 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్' అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డితోపాటు మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా హాజరయ్యారు. అలాగే ఈ సదస్సులో కేంద్ర మంత్రులు బీఎల్ వర్మ, భగీరథ్ చౌదరి, కమలేశ్ పాశ్వాన్, శ్రీనివాసవర్మ సహా ఎంపీలు డా.కె లక్ష్మణ్, వద్దిరాజు రవిచంద్ర, సానా సతీశ్తోపాటు ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ, రేపు రెండు రోజులపాటు హైటెక్స్ హాల్ నెం.4లో సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్ సదస్సు కొనసాగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth in Samakhya 2026 Global Business Meet Live : ఇవాళ ఉదయం 10.30 గంటలకు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని హైటెక్స్లో ఏర్పాటు చేసిన సమాఖ్య ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (ఎస్సీసీ) ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తన చేతుల మీదుగా 'సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్' అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డితోపాటు మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా హాజరయ్యారు. అలాగే ఈ సదస్సులో కేంద్ర మంత్రులు బీఎల్ వర్మ, భగీరథ్ చౌదరి, కమలేశ్ పాశ్వాన్, శ్రీనివాసవర్మ సహా ఎంపీలు డా.కె లక్ష్మణ్, వద్దిరాజు రవిచంద్ర, సానా సతీశ్తోపాటు ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ, రేపు రెండు రోజులపాటు హైటెక్స్ హాల్ నెం.4లో సమాఖ్య 2026 గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్ సదస్సు కొనసాగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సదస్సులో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిద్దాం.