LIVE : పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - TPCC MEETING IN GANDHI BHAVAN LIVE
Published : January 8, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 2:34 PM IST
PCC Meeting At Gandhi Bhavan Live : మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నద్ధత, పార్టీ బలోపేతంమే లక్ష్యంగా ఇవాళ పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరగుతోంది. గాంధీ భవన్లో జరగనున్న సమావేశానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రాష్ట్రవ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్తో పాటు మంత్రులు, విప్లు తదితర నేతలంతా హాజరయ్యారు. పార్టీ, ప్రభుత్వం మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత పటిష్ఠపరచడం, ప్రభుత్వ పథకాలను గడప, గడపకు తీసుకెళ్లేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై సమాలోచలు జరపనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల దృష్ట్యా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పథకాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లే ప్రణాళికపై చర్చించనున్నారు. పార్టీ శ్రేణులను ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో అనుసంధానించే అంశంపైనా సమాలోచనలు జరపుతున్నారు. ఫిబ్రవరిలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేలా చర్చిస్తున్నారు. డీసీసీ అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సైతం భేటీలో పాల్గొంటున్నందున పురపాలికల్లో గెలుపు గుర్రాల పేర్లు ప్రస్తావనకు రానుంది. మున్సిపాలిటీల్లో అభ్యర్థులను డీసీసీ అధ్యక్షులు లేదంటే ప్రత్యేక పరిశీలకుల ద్వారా ఎంపిక చేయాలా అనే అంశంపై ఇవాళ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. పీసీసీ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
