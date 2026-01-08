ETV Bharat / Videos

LIVE : పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - TPCC MEETING IN GANDHI BHAVAN LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PCC Meeting At Gandhi Bhavan Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 8, 2026 at 2:16 PM IST

|

Updated : January 8, 2026 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PCC Meeting At Gandhi Bhavan Live : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సన్నద్ధత, పార్టీ బలోపేతంమే లక్ష్యంగా ఇవాళ పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరగుతోంది. గాంధీ భవన్‌లో జరగనున్న సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, రాష్ట్రవ్యవహారాల ఇంఛార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్‌తో పాటు మంత్రులు, విప్‌లు తదితర నేతలంతా హాజరయ్యారు. పార్టీ, ప్రభుత్వం మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత పటిష్ఠపరచడం, ప్రభుత్వ పథకాలను గడప, గడపకు తీసుకెళ్లేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై సమాలోచలు జరపనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాబోయే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల దృష్ట్యా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పథకాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లే ప్రణాళికపై చర్చించనున్నారు. పార్టీ శ్రేణులను ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో అనుసంధానించే అంశంపైనా సమాలోచనలు జరపుతున్నారు. ఫిబ్రవరిలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేలా చర్చిస్తున్నారు. డీసీసీ అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సైతం భేటీలో పాల్గొంటున్నందున పురపాలికల్లో గెలుపు గుర్రాల పేర్లు ప్రస్తావనకు రానుంది. మున్సిపాలిటీల్లో అభ్యర్థులను డీసీసీ అధ్యక్షులు లేదంటే ప్రత్యేక పరిశీలకుల ద్వారా ఎంపిక చేయాలా అనే అంశంపై ఇవాళ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. పీసీసీ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

PCC Meeting At Gandhi Bhavan Live : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల సన్నద్ధత, పార్టీ బలోపేతంమే లక్ష్యంగా ఇవాళ పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరగుతోంది. గాంధీ భవన్‌లో జరగనున్న సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, రాష్ట్రవ్యవహారాల ఇంఛార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్‌తో పాటు మంత్రులు, విప్‌లు తదితర నేతలంతా హాజరయ్యారు. పార్టీ, ప్రభుత్వం మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత పటిష్ఠపరచడం, ప్రభుత్వ పథకాలను గడప, గడపకు తీసుకెళ్లేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై సమాలోచలు జరపనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాబోయే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల దృష్ట్యా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పథకాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లే ప్రణాళికపై చర్చించనున్నారు. పార్టీ శ్రేణులను ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలలో అనుసంధానించే అంశంపైనా సమాలోచనలు జరపుతున్నారు. ఫిబ్రవరిలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు రానున్న నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేలా చర్చిస్తున్నారు. డీసీసీ అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సైతం భేటీలో పాల్గొంటున్నందున పురపాలికల్లో గెలుపు గుర్రాల పేర్లు ప్రస్తావనకు రానుంది. మున్సిపాలిటీల్లో అభ్యర్థులను డీసీసీ అధ్యక్షులు లేదంటే ప్రత్యేక పరిశీలకుల ద్వారా ఎంపిక చేయాలా అనే అంశంపై ఇవాళ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. పీసీసీ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : January 8, 2026 at 2:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TPCC MEETING IN GANDHI BHAVAN
CM REVANTH REDDY LIVE
గాంధీ భవన్​లో పీసీసీ సమావేశం లైవ్
TPCC MEETING IN GANDHI BHAVAN LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

National conference on science Live

LIVE : హైదరాబాద్​లో ల్యాబ్ టూ సొసైటీ : 'రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ బిల్డింగ్ వికసిత్ భారత్ 2047' జాతీయ సదస్సు

January 8, 2026 at 9:37 AM IST
Telangana Legislative Council sessions Live

LIVE : తెలంగాణ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 6, 2026 at 10:06 AM IST
Telangana Legislative Assembly

LIVE : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 6, 2026 at 10:05 AM IST
LEGISLATIVE COUNCIL LIVE SESSIONS

LIVE : నాలుగో రోజు శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 5, 2026 at 10:14 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.