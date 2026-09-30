సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 30, 2026 at 3:41 PM IST
CM Revanth Reddy Sircilla Tour LIVE : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్లలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. అనంతరం జిల్లా అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. పెద్దూరులో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవన్ ప్రారంభిస్తున్నారు. జిల్లాలో 2 ఆర్డీవో, 4 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కొనరావుపేట, సిరిసిల్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేస్తున్నారు. వేములవాడ ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులు, సిరిసిల్లలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్కు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. రుద్రంగిలో 10వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాము నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేస్తున్నారు. ఈ సభను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. సిరిసిల్ల అభివృద్ధి, చేనేత రంగం, ఇచ్చిన హామీల అమలుపై కేటీఆర్ సంధించిన ప్రశ్నలకు రేవంత్ ఎలా కౌంటర్ ఇస్తారనే ఆసక్తి నెలకొంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్లలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Sircilla Tour LIVE : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్లలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. అనంతరం జిల్లా అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. పెద్దూరులో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవన్ ప్రారంభిస్తున్నారు. జిల్లాలో 2 ఆర్డీవో, 4 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కొనరావుపేట, సిరిసిల్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేస్తున్నారు. వేములవాడ ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులు, సిరిసిల్లలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్కు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. రుద్రంగిలో 10వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాము నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేస్తున్నారు. ఈ సభను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. సిరిసిల్ల అభివృద్ధి, చేనేత రంగం, ఇచ్చిన హామీల అమలుపై కేటీఆర్ సంధించిన ప్రశ్నలకు రేవంత్ ఎలా కౌంటర్ ఇస్తారనే ఆసక్తి నెలకొంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్లలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.