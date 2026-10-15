LIVE : ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : October 15, 2026 at 7:44 PM IST
CM Revanth Reddy Review on Elnino LIVE : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం, కరవు పరిస్థితులపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించారు. తెలంగాణలో వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతుల పంటలు ఎండిపోకుండా రేయింబవళ్లు విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. పంటలు చేతికొచ్చే వరకు విద్యుత్ కోతలు లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే 20 రోజులు పంటలకు అత్యంత కీలకమని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్ కొరత కారణంగా రైతులు పంట నష్టపోకూడదని హెచ్చరించారు. వ్యవసాయానికి విద్యుత్ అవసరం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా సరఫరా పెంచాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పలు కీలక సూచనలు చేశారు. విద్యుత్, తాగునీటి సమస్యలు తీవ్రం కాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలన్న రేవంత్ రెడ్డి తాగునీటి సరఫరా సజావుగా సాగేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Review on Elnino LIVE : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం, కరవు పరిస్థితులపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించారు. తెలంగాణలో వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతుల పంటలు ఎండిపోకుండా రేయింబవళ్లు విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. పంటలు చేతికొచ్చే వరకు విద్యుత్ కోతలు లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే 20 రోజులు పంటలకు అత్యంత కీలకమని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విద్యుత్ కొరత కారణంగా రైతులు పంట నష్టపోకూడదని హెచ్చరించారు. వ్యవసాయానికి విద్యుత్ అవసరం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా సరఫరా పెంచాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పలు కీలక సూచనలు చేశారు. విద్యుత్, తాగునీటి సమస్యలు తీవ్రం కాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలన్న రేవంత్ రెడ్డి తాగునీటి సరఫరా సజావుగా సాగేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.