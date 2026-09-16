కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి 439 ఎకరాలున్నాయి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : September 16, 2026 at 6:28 PM IST
CM Revanth Reddy Reveals KCR Family Lands Details : మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 30 రోజుల్లో విచారణ జరపాలని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్లో 295 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ అంశంపై చర్చ సందర్భంగా కేసీఆర్ కుటుంబ భూములు వివరాలు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని ఆరోపించారు. 700 ఎకరాల ఫామ్హౌస్ కేసీఆర్కు ఉందా లేదా తేల్చాలని స్పష్టం చేశారు. 388 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని కేసీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని నిలదీశారు. ఫామ్హౌస్లోని ప్రభుత్వ భూమిని పేదలకు పంచిపెడతానని, శుద్ధి చేసిన చోటే దళితులకు భూములిచ్చి యజమానులను చేస్తానని ఘంటాపథంగా చెప్పారు. సిద్దిపేటలో కేసీఆర్ కుటుంబానికి 67.5 ఎకరాలు ఉన్నాయని, కేటీఆర్ కుటుంబానికి 123 ఎకరాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. హరీశ్రావు కుటుంబానికి 30 ఎకరాలు ఉన్నారని, కల్వకుంట్ల కవిత కుటుంబానికి 37 ఎకరాలు ఉన్నాయని అన్నారు. జోగినపల్లి సంతోష్రావు కుటుంబానికి 79 ఎకరాలు ఉన్నాయని, నవీన్రావుకు 52 ఎకరాలు, కొండల్రావుకు 48 ఎకరాలు ఉందని పేర్కొన్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి 9 జిల్లాలోని 24 మండలాల్లో 31 గ్రామాల్లో 439 ఎకరాలున్నాయని వెల్లడించారు.
CM Revanth Reddy Reveals KCR Family Lands Details : మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 30 రోజుల్లో విచారణ జరపాలని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్లో 295 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ అంశంపై చర్చ సందర్భంగా కేసీఆర్ కుటుంబ భూములు వివరాలు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని ఆరోపించారు. 700 ఎకరాల ఫామ్హౌస్ కేసీఆర్కు ఉందా లేదా తేల్చాలని స్పష్టం చేశారు. 388 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉందని కేసీఆర్ ఎందుకు చెప్పలేదని నిలదీశారు. ఫామ్హౌస్లోని ప్రభుత్వ భూమిని పేదలకు పంచిపెడతానని, శుద్ధి చేసిన చోటే దళితులకు భూములిచ్చి యజమానులను చేస్తానని ఘంటాపథంగా చెప్పారు. సిద్దిపేటలో కేసీఆర్ కుటుంబానికి 67.5 ఎకరాలు ఉన్నాయని, కేటీఆర్ కుటుంబానికి 123 ఎకరాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. హరీశ్రావు కుటుంబానికి 30 ఎకరాలు ఉన్నారని, కల్వకుంట్ల కవిత కుటుంబానికి 37 ఎకరాలు ఉన్నాయని అన్నారు. జోగినపల్లి సంతోష్రావు కుటుంబానికి 79 ఎకరాలు ఉన్నాయని, నవీన్రావుకు 52 ఎకరాలు, కొండల్రావుకు 48 ఎకరాలు ఉందని పేర్కొన్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి 9 జిల్లాలోని 24 మండలాల్లో 31 గ్రామాల్లో 439 ఎకరాలున్నాయని వెల్లడించారు.