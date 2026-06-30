LIVE : శిల్పకళా వేదికలో రైతు భరోసా నిధుల విడుదల - ప్రత్యక్షప్రసారం - RYTHU BHAROSA FUNDS
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Published : June 30, 2026 at 6:01 PM IST
CM Revanth Reddy Released Rythu Bharosa in Hyderabad : తెలంగాణ రైతాంగానికి పంట పెట్టుబడి సాయంగా అందించే రైతు భరోసా వానాకాలం సీజన్ నిధులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ల్యాప్ట్యాప్లో మీట నొక్కి విడుదల చేశారు. దీంతో మొదటి విడత కింద రెండు ఎకరాల వరకు భూమి ఉన్న 41.37 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,482.02 కోట్ల నిధులు జమ కానున్నాయి. హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు ఆశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. మొదటగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మధిర శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని చింతకానిలో ఈ రైతు ఆశీర్వాద సభను నిర్వహించాలని భావించారు. కానీ భారీ వర్షాల కారణంగా రద్దు చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనల మేరకు హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
CM Revanth Reddy Released Rythu Bharosa in Hyderabad : తెలంగాణ రైతాంగానికి పంట పెట్టుబడి సాయంగా అందించే రైతు భరోసా వానాకాలం సీజన్ నిధులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ల్యాప్ట్యాప్లో మీట నొక్కి విడుదల చేశారు. దీంతో మొదటి విడత కింద రెండు ఎకరాల వరకు భూమి ఉన్న 41.37 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,482.02 కోట్ల నిధులు జమ కానున్నాయి. హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు ఆశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. మొదటగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మధిర శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని చింతకానిలో ఈ రైతు ఆశీర్వాద సభను నిర్వహించాలని భావించారు. కానీ భారీ వర్షాల కారణంగా రద్దు చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనల మేరకు హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.