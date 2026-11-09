LIVE : కొడంగల్లో మూడోరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 9, 2026 at 5:53 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 6:05 PM IST
సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ చివరి రోజున హకీంపేటలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల నుంచి వేలాది రైతులతో భారీ సభకు పార్టీ శ్రేణులు, అధికార వర్గాలు ఏర్పాట్లు చేశారు. మూడో రోజు కూడా పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. కొడంగల్లో దీపావళి జరుపుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేడు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. మూడో రోజు లగచర్ల ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో ఎకోపామ్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీకి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. నాచారం గ్రామం నుంచి రేడియల్ రోడ్డు-2 సహా ఇతర అభివృద్ధి పనులకు సైతం శంకుస్థాపనలు చేశారు. పర్యటనలో చివరి రోజు హకీంపేటలో వేలాది మంది రైతులతో భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు తరలివచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం
సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ చివరి రోజున హకీంపేటలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల నుంచి వేలాది రైతులతో భారీ సభకు పార్టీ శ్రేణులు, అధికార వర్గాలు ఏర్పాట్లు చేశారు. మూడో రోజు కూడా పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. కొడంగల్లో దీపావళి జరుపుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేడు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. మూడో రోజు లగచర్ల ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో ఎకోపామ్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీకి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. నాచారం గ్రామం నుంచి రేడియల్ రోడ్డు-2 సహా ఇతర అభివృద్ధి పనులకు సైతం శంకుస్థాపనలు చేశారు. పర్యటనలో చివరి రోజు హకీంపేటలో వేలాది మంది రైతులతో భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు తరలివచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనను ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం