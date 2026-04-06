LIVE : పిప్రి బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY PUBLIC MEETING
Published : April 6, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:30 PM IST
CM Revanth Reddy Public Meeting In Pipri : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి పర్యటిస్తున్నారు. బజార్హత్నూర్ మండలం పిప్రిలో నిర్వహిస్తున్న భారీ బహిరంగ సభకు హాజరయ్యారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చేసిన పీపుల్స్ మార్చ్కు నేటితో 3 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా సభ నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. జైనథ్లో రూ.20 కోట్లతో నిర్మించిన గురుకుల పాఠశాల బాలుర భవన ప్రారంభించిన సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఆదిలాబాద్లో మైనారిటీ గురుకుల బాలికల విద్యాలయం, సిరికొండ నుంచి ఇంద్రవెల్లి వరకు నిర్మించిన లాంగ్ స్వాన్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించి, పిప్పిరి ఎత్తిపోతల, తేజపూర్ ఎత్తిపోతల, బుగ్గారం ఎత్తిపోతల పథకానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ మండలం లాండసాంగి చెక్డ్యాం, బోథ్లో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ భవనం, పొచ్చరలో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ నిర్మాణం, నాగోబా ఆలయ సుందరీకరణ అభివృద్ధి పనులకు రూ. 20.40 కోట్లు, లక్కారంలో ఐటీడీఏ ఉట్నూర్ నూతన భవన నిర్మాణం, ఇచ్చోడ నుంచి డెడ్రా వరకు రూ.30 కోట్లతో నిర్మించనున్న రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అంతకుముందు రూ.205 కోట్లతో బాసర ఆలయ అభివృద్ధికి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశఆరు. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోనూ పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు.
