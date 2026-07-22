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LIVE : కొడంగల్ అంబేడ్కర్ కూడలిలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నిరసన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY PROTEST LIVE

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CM Revanth Reddy Protest in Kodangal Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 10:52 AM IST

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CM Revanth Reddy SIR Review : దిల్లీలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీతో పాటు పలువురు అగ్రనేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారం రేగింది. శాంతియుతంగా చేపట్టిన నిరసనను అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమంటూ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ నీట్ పేపర్ లీక్‌పై సమగ్ర విచారణ, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో పాటు చలో లోక్‌భవన్‌కు పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు కొడంగల్‌ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అక్కడే నిరసన తెలుపుతున్నారు. కొడంగల్ నివాసం నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరారు. కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ చేశారు. అక్కడకు డప్పు కళాకారులు భారీగా చేరుకున్నారు. అంతకు ముందు సర్​పై సీఎం రేవంత్​ సమీక్ష చేశారు. సీఎం నిరసన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Revanth Reddy SIR Review : దిల్లీలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీతో పాటు పలువురు అగ్రనేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారం రేగింది. శాంతియుతంగా చేపట్టిన నిరసనను అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమంటూ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ నీట్ పేపర్ లీక్‌పై సమగ్ర విచారణ, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో పాటు చలో లోక్‌భవన్‌కు పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు కొడంగల్‌ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అక్కడే నిరసన తెలుపుతున్నారు. కొడంగల్ నివాసం నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరారు. కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ చేశారు. అక్కడకు డప్పు కళాకారులు భారీగా చేరుకున్నారు. అంతకు ముందు సర్​పై సీఎం రేవంత్​ సమీక్ష చేశారు. సీఎం నిరసన కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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TAGGED:

CM REVANTH PROTEST IN KODANGAL
కొడంగల్​లో సీఎం రేవంత్​ నిరసన
CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH REDDY PROTEST LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

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