LIVE : పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 23, 2026 at 5:22 PM IST
జలసౌధలో కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కేఆర్ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శి సతీష్ కాంబోజు అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ, ఏపీ ఈఎన్సీలు రమేష్ బాబు, నరసింహమూర్తి హాజరయ్యారు. తాగునీటి అవసరాలకు సాగర్ నుంచి 9 టీఎంసీలు ఇవ్వాలని ఏపీ కోరుతోంది. ఏపీ వినతిపై తెలంగాణ అభ్యంతరం తెలిపింది. ఇప్పటికే ఏపీ ఎక్కువ నీటిని తీసుకుందని వాదిస్తోంది. మరోవైపు గ్లోబల్ సమిట్ ప్రతినిధుల కోసం పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలన్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రతినిధుల కోసం ఫుడ్ కోర్టులు, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గ్లోబల్ సమిట్పై ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు, రోజువారీ కార్యక్రమాల రూపకల్పన, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, నిపుణులు మరియు ప్రతినిధుల భాగస్వామ్యం, అలాగే భద్రతా చర్యల గురించి చర్చించారు. మంత్రి శ్రీధర్బాబు, ఎంపీ వేం నరేందర్ రెడ్డి, సీఎస్ సంజయ్ జాజు హాజరయ్యారు. పలు అంశాలపై రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.
జలసౌధలో కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కేఆర్ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శి సతీష్ కాంబోజు అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ, ఏపీ ఈఎన్సీలు రమేష్ బాబు, నరసింహమూర్తి హాజరయ్యారు. తాగునీటి అవసరాలకు సాగర్ నుంచి 9 టీఎంసీలు ఇవ్వాలని ఏపీ కోరుతోంది. ఏపీ వినతిపై తెలంగాణ అభ్యంతరం తెలిపింది. ఇప్పటికే ఏపీ ఎక్కువ నీటిని తీసుకుందని వాదిస్తోంది. మరోవైపు గ్లోబల్ సమిట్ ప్రతినిధుల కోసం పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలన్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రతినిధుల కోసం ఫుడ్ కోర్టులు, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గ్లోబల్ సమిట్పై ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు, రోజువారీ కార్యక్రమాల రూపకల్పన, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, నిపుణులు మరియు ప్రతినిధుల భాగస్వామ్యం, అలాగే భద్రతా చర్యల గురించి చర్చించారు. మంత్రి శ్రీధర్బాబు, ఎంపీ వేం నరేందర్ రెడ్డి, సీఎస్ సంజయ్ జాజు హాజరయ్యారు. పలు అంశాలపై రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.