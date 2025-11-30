LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA RISING GLOBAL SUMMIT
Published : November 30, 2025 at 7:07 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 7:49 PM IST
CM Revanth Reddy Press Meet on Telangana Rising Global Summit : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఉన్నతస్థాయి సచివాలయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణ రైజింగ్-2047 డాక్యుమెంట్ను ఖరారు చేయడంతోపాటు రెండు రోజుల సదస్సులో చర్చించాల్సిన అంశాలు, పాల్గొనే ప్రముఖులు తదితర అన్ని విషయాలపై సమీక్షించారు. దానికి సంబంధించిన వివరాలను మీడియా సమావేశంలో వెల్లడిస్తున్నారు. తెలంగాణ సెక్రటేరియట్లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, వివిధ విభాగాల ముఖ్య అధికారులు, సీనియర్ ఉన్నతాధికారులు, డాక్యుమెంట్ రూపకల్పనలో భాగస్వాములుగా ఉన్న ఐఎస్బీ ప్రొఫెసర్లు పాల్గొన్నారు. మొత్తం ఎనిమిది అంశాలతో కూడిన డాక్యుమెంట్ గురించి సమగ్రంగా చర్చించారు. సమిట్కు సమయం సమీపిస్తుండటంతో డాక్యుమెంట్కు తుది రూపం ఇవ్వడంతోపాటు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లపై దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నారు. సమావేశం అనంతరం గ్లోబల్ సమిట్ లోగోను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. డిసెంబరు 8, 9తేదిల్లో జరిగే గ్లోబల్ సమిట్కు విదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరవనున్నారు.
