LIVE : జూబ్లీహిల్స్ పార్టీ కార్యాలయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రెస్మీట్ - CM REVANTH REDDY PRESS MEET LIVE
Published : November 7, 2025 at 4:13 PM IST
CM Revanth Reddy Press meet Live : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలకు సమయం సమీపిస్తున్న వేళ అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో స్పీడ్ పెంచింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా ఆ పార్టీ ముఖ్యనేతలు ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రచారం నిర్వహించారు. ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్పై ఘాటైన విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తమ పార్టీ చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను స్థానికులకు వివరిస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్ అధికార పీఠాన్ని ఎలాగైనా చేజిక్కించుకోవాలని హస్తం పార్టీ తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే జూబ్లీహిల్స్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అంశాలపై వ్యాఖ్యానించారు. ఉప ఎన్నిక ప్రచారం పూర్తయ్యేలోగా ప్రతి ఓటరును నేరుగా కలవాలని, ఈ మూడు రోజులు పూర్తిగా క్షేత్ర స్థాయిలో పని చేయాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి మంత్రులకు సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
