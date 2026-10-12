LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 12, 2026 at 12:35 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 12:59 PM IST
CM Revanth Reddy Press Meet : సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. దేశంలో ప్రస్తుతం పేదలు, ధనవంతులు అనే రెండు రకాల ప్రజలున్నారని తెలిపారు. మోదీ ప్రభుత్వం సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ను అడ్డుపెట్టుకుని పేదలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల ఓట్లను తొలగిస్తోందని, రాహుల్గాంధీ ఓట్ల తొలగింపుపై దిల్లీలో పోరాడుతున్నారని గుర్తుచేశారు. అంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు వరకు ర్యాలీకి చేపట్టారు. తెలంగాణ భవన్ వద్ద చేపట్టిన ఆందోళన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ నియామకంలోనే నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందని ఆరోపించారు. నిబంధనలు మార్చి జ్ఞానేశ్కుమార్ను తెచ్చారని విమర్శించారు. సీఈసీని నియమించే కమిటీలో సీజేఐని తప్పించి కేంద్ర మంత్రిని పెట్టుకున్నారని పేర్కొన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఏఐసీసీ నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం పేదల ఓట్లను తొలగించాలని చూస్తోందని చెప్పారు. లైవ్ ద్వారా సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Press Meet : సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిల్లీలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. దేశంలో ప్రస్తుతం పేదలు, ధనవంతులు అనే రెండు రకాల ప్రజలున్నారని తెలిపారు. మోదీ ప్రభుత్వం సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ను అడ్డుపెట్టుకుని పేదలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల ఓట్లను తొలగిస్తోందని, రాహుల్గాంధీ ఓట్ల తొలగింపుపై దిల్లీలో పోరాడుతున్నారని గుర్తుచేశారు. అంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు వరకు ర్యాలీకి చేపట్టారు. తెలంగాణ భవన్ వద్ద చేపట్టిన ఆందోళన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ నియామకంలోనే నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందని ఆరోపించారు. నిబంధనలు మార్చి జ్ఞానేశ్కుమార్ను తెచ్చారని విమర్శించారు. సీఈసీని నియమించే కమిటీలో సీజేఐని తప్పించి కేంద్ర మంత్రిని పెట్టుకున్నారని పేర్కొన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్కు వ్యతిరేకంగా ఏఐసీసీ నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం పేదల ఓట్లను తొలగించాలని చూస్తోందని చెప్పారు. లైవ్ ద్వారా సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం.