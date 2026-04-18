LIVE : దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్​మీట్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH PRESS MEET IN DELHI

CM Revanth Reddy Press Meet At Delhi Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 1:14 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 1:56 PM IST

CM Revanth Reddy Press Meet At Delhi Live : లోక్‌సభలో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. దేశ చరిత్రలో శుక్రవారం సువర్ణ అక్షరాలతో నిలిచిపోతుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. నల్ల బిల్లులను ఓడించడానికి మిత్రపక్షాల నాయకులు ఏకతాటిపైకి వచ్చారని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. బిల్లు వీగిపోతుందని తెలిసినా మోదీ సర్కారు కావాలనే బిల్లును ప్రవేశపెట్టిందని చెబతున్నారు. దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. దేశచరిత్రలో ఏప్రిల్‌ 17 సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగిన రోజుగా నిలిచిపోతుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆ రోజు దేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గరోజని చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటంలో తమ పార్టీ ఎప్పుడు ముందుంటుందని చెబుతున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : April 18, 2026 at 1:56 PM IST

ETV Bharat Telangana Team

