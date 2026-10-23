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LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

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సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2026 at 7:08 PM IST

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Updated : October 23, 2026 at 8:24 PM IST

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CM Revanth Reddy press meet at Praja Bhavan : ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.

CM Revanth Reddy press meet at Praja Bhavan : ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్‌నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.

Last Updated : October 23, 2026 at 8:24 PM IST

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY PRESS MEET
PRAJA BHAVAN IN HYDERABAD

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