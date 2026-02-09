ETV Bharat / Videos

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - REVANTH REDDY PRESS MEET

విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 4:12 PM IST

CM Revanth Reddy Press Meet in Jubilee Hills : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్​ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో 11న జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ గురించి పలు విషయాలను చెబుతున్నారు. నేడు ఎన్నికల ప్రచారానికి గడువు ముగియనుండటంతో సీఎం ప్రెస్​మీట్​కు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. నగరపాలక, పురపాలికల్లో అభివృద్ది జరగాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసి తమ అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీలతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఈ ఎన్నికల్లో తగిన బుద్ధి చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలు కుమ్మక్కై ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెజార్టీ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు పెద్ద ఎత్తున గెలవబోతున్నారని చెప్పారు. నగరాలు, పట్టణాలను అభివృద్ధి చేయాలని చూసినా పాలక సంస్థల్లో మొత్తం బీఆర్​ఎస్ మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్లు ఉన్నారని వారి వల్ల పలు ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడిన సంగతి తెలిసిందే.

