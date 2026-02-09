LIVE : జూబ్లీహిల్స్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - REVANTH REDDY PRESS MEET
Published : February 9, 2026 at 4:12 PM IST
CM Revanth Reddy Press Meet in Jubilee Hills : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో 11న జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ గురించి పలు విషయాలను చెబుతున్నారు. నేడు ఎన్నికల ప్రచారానికి గడువు ముగియనుండటంతో సీఎం ప్రెస్మీట్కు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. నగరపాలక, పురపాలికల్లో అభివృద్ది జరగాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసి తమ అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీలతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఈ ఎన్నికల్లో తగిన బుద్ధి చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు కుమ్మక్కై ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెజార్టీ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు పెద్ద ఎత్తున గెలవబోతున్నారని చెప్పారు. నగరాలు, పట్టణాలను అభివృద్ధి చేయాలని చూసినా పాలక సంస్థల్లో మొత్తం బీఆర్ఎస్ మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్లు ఉన్నారని వారి వల్ల పలు ఆటంకాలు ఎదురవుతాయని బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడిన సంగతి తెలిసిందే.
