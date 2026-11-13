LIVE : భారత్ సమిట్పై సీఎం రేవంత్రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 13, 2026 at 5:35 PM IST
తెలంగాణ ప్రత్యేకతలు, అనుకూలతలను ప్రపంచానికి చాటేందుకు భారత్ సమిట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. గ్లోబల్ సమిట్ కంటే ముందు భారత్ సమిట్ నిర్వహించామన్నారు. బెంగళూరు, చెన్నైలోనూ సన్నాహక కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. భారత్ సమిట్కు దాదాపు 70 దేశాల నుంచి 1000 మంది వరకూ ప్రతినిధులు వచ్చారని సీఎం వెల్లడించారు. కొందరు ప్రతినిధులను చివరి నిమిషంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకుందని ఆరోపించారు. కొందరు ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చాక కూడా వెనక్కి వెళ్లాల్సి వచ్చిందన్నారు. ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేస్తున్నామని బీజేపీ నేతలు విమర్శిస్తున్నారని, భారత్ సమిట్పై కిషన్రెడ్డి, రామచందర్రావు, కేసీఆర్కు ఎందుకు కోపమో అర్థం కావట్లేదన్నారు. తెలంగాణ, హైదరాబాద్ను చూపించడం ద్వారా నమ్మకం కలిగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. వాతావరణ మార్పులు, మౌలికసౌకర్యాలు, పెట్టుబడులపై సమిట్లో చర్చిస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడమే భారత్ సమిట్ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. భారత్ సమిట్ను విపక్షాలు గుడ్డిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. భారత్ సమిట్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
తెలంగాణ ప్రత్యేకతలు, అనుకూలతలను ప్రపంచానికి చాటేందుకు భారత్ సమిట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. గ్లోబల్ సమిట్ కంటే ముందు భారత్ సమిట్ నిర్వహించామన్నారు. బెంగళూరు, చెన్నైలోనూ సన్నాహక కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. భారత్ సమిట్కు దాదాపు 70 దేశాల నుంచి 1000 మంది వరకూ ప్రతినిధులు వచ్చారని సీఎం వెల్లడించారు. కొందరు ప్రతినిధులను చివరి నిమిషంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకుందని ఆరోపించారు. కొందరు ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చాక కూడా వెనక్కి వెళ్లాల్సి వచ్చిందన్నారు. ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేస్తున్నామని బీజేపీ నేతలు విమర్శిస్తున్నారని, భారత్ సమిట్పై కిషన్రెడ్డి, రామచందర్రావు, కేసీఆర్కు ఎందుకు కోపమో అర్థం కావట్లేదన్నారు. తెలంగాణ, హైదరాబాద్ను చూపించడం ద్వారా నమ్మకం కలిగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పారు. వాతావరణ మార్పులు, మౌలికసౌకర్యాలు, పెట్టుబడులపై సమిట్లో చర్చిస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణకు పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడమే భారత్ సమిట్ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. భారత్ సమిట్ను విపక్షాలు గుడ్డిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. భారత్ సమిట్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.