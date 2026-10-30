LIVE : దిల్లీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 30, 2026 at 1:26 PM IST
Revanth Reddy Press Meet in Delhi : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. దిల్లీలోని తన అధికారిక నివాసంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో ప్రస్తుత రాజకీయ అంశాలు, ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్తో పాటు నవంబర్ 1న దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించ తలపెట్టిన భారీ ర్యాలీ గురించి కూడా స్పందిస్తున్నారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో భాగంగా నిన్న ముఖ్యమంత్రి వివిధ అంతర్జాతీయ, జాతీయ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన వారికి వివరించారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెడితే మూడింతలు లాభం పొందవచ్చని, అందుకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వారికి భరోసా ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్ 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా పార్టీ అగ్రనేతలతో కూడా సమావేశం అవుతున్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాా వీక్షిద్దాం.
Revanth Reddy Press Meet in Delhi : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. దిల్లీలోని తన అధికారిక నివాసంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో ప్రస్తుత రాజకీయ అంశాలు, ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్తో పాటు నవంబర్ 1న దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించ తలపెట్టిన భారీ ర్యాలీ గురించి కూడా స్పందిస్తున్నారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో భాగంగా నిన్న ముఖ్యమంత్రి వివిధ అంతర్జాతీయ, జాతీయ కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన వారికి వివరించారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెడితే మూడింతలు లాభం పొందవచ్చని, అందుకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వారికి భరోసా ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్ 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'లో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా పార్టీ అగ్రనేతలతో కూడా సమావేశం అవుతున్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాా వీక్షిద్దాం.