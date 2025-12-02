ETV Bharat / Videos

మెస్సీతో మ్యాచ్ కోసం రేవంత్​ రెడ్డి ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టీస్ - CM FOOT BALL PRACTICE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 4:36 PM IST

1 Min Read
CM Practices Football to Beat Messi : ఫుట్​బాల్​ స్టార్ లియోనాల్ మెస్సీతో పోటీపడేందుకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తీవ్రంగా ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్నారు. భారత పర్యటనలో భాగంగా హైదరాబాద్​కి రానున్న మెస్సీ, సీఎంతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు. ఈ నెల 13న ఉప్పల్​​ స్టేడియంలో మెస్సీ టీమ్​తో సీఎం టీమ్​కి ఫ్రెండ్లీ ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​ జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి హైదరాబాద్​లోని ఎంసీహెచ్​ఆర్డీ గ్రౌండ్స్​లో ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్న ఫొటోలను తెలంగాణ సీఎంవో సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేసింది. దిగ్గజ ఆటగాడిని ఢీకొట్టేందుకు ఇప్పటి నుంచే సీఎం తీవ్రమైన కసరత్తు చేస్తున్నారు. మెస్సీని స్వాగతించటానికి, కలవటానికి ఎదురుచూస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. అర్జెంటీనా ఆటగాడు మెస్సీ భాగ్యనగరానికి విచ్చేయటం అభిమానులకు ఉత్తేజకరమైన క్షణాలని అభివర్ణించారు. తాజాగా ఫుట్​బాల్​ ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్న ఫొటోలను, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేశారు. 'తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047 విజన్​తో ఫుట్​బాల్​ క్రీడా వేదిక ఆధారంగా క్రీడాకారుడు మెస్సీ సహాయంతో ప్రపంచానికి మరింత పరిచయం చేయాలనే లక్ష్యంతో మైదానంలోకి స్వయంగా దిగాను' అని ఎక్స్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. 

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

