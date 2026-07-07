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కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రజాభవన్‌లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ - సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రజంటేషన్

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CM LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 8:57 PM IST

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Power Point Presentation on Irrigation Projects : హైదరాబాద్ ప్రజాభవన్​లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో మోటార్ పంపులు మునిగిన ఫొటోలను ఇందులో ప్రదర్శించారు. కాళేశ్వరంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మంత్రి ఉత్తమ్ వివరణ ఇచ్చారు. తరువాత ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రీడిజైన్‌ పేరుతో కేసీఆర్‌ ఆలోచనలు మారాయని, ప్రాజెక్టు రీడిజైన్‌పై కేసీఆర్‌ విశ్రాంత ఇంజినీర్ల కమిటీ వేశారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఊరు, పేరు, అంచనాలు మార్చి నిధులు కొల్లగొట్టడానికి కేసీఆర్‌ స్కీమ్‌ వేశారని రేవంత్ ఆరోపించారు. రూ.38 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టు అంచనాను రూ.81 వేల కోట్లకు పెంచారని, అందులోనూ అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ప్రజా భవన్​లో జరుగుతున్న పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్​ను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

Power Point Presentation on Irrigation Projects : హైదరాబాద్ ప్రజాభవన్​లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ జరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో మోటార్ పంపులు మునిగిన ఫొటోలను ఇందులో ప్రదర్శించారు. కాళేశ్వరంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మంత్రి ఉత్తమ్ వివరణ ఇచ్చారు. తరువాత ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రీడిజైన్‌ పేరుతో కేసీఆర్‌ ఆలోచనలు మారాయని, ప్రాజెక్టు రీడిజైన్‌పై కేసీఆర్‌ విశ్రాంత ఇంజినీర్ల కమిటీ వేశారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఊరు, పేరు, అంచనాలు మార్చి నిధులు కొల్లగొట్టడానికి కేసీఆర్‌ స్కీమ్‌ వేశారని రేవంత్ ఆరోపించారు. రూ.38 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టు అంచనాను రూ.81 వేల కోట్లకు పెంచారని, అందులోనూ అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ప్రజా భవన్​లో జరుగుతున్న పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్​ను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

Last Updated : July 7, 2026 at 8:57 PM IST

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TAGGED:

TELANGANA IRRIGATION PROJECTS
CM REVANTH REDDY FROM PRAJA BHAVAN
సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రజంటేషన్
CM REVANTH REDDY LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

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