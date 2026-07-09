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మనవడు అడిగితే తప్పుతుందా! - స్వయంగా పూరీ చేసిపెట్టిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పూరీ చేసే వీడియో

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మనవడికి స్వయంగా పూరీ చేసి పెట్టిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 6:16 PM IST

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CM Revanth Reddy Making Puris For His Grandson : ప్రజా జీవితంలో నిరంతరం బిజీగా గడిపే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తన మనవడితో గడిపిన కొన్ని మధుర క్షణాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు."తాత నువ్వు పూరీలు వేస్తేనే తింటా" అని మనవడు అడగడంతో, ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వంటగదిలో పూరీలు చేశారు. ఈ మధుర జ్ఞాపకం గురించి ముఖ్యమంత్రి "చేతిలో పిడికెడు పిండి, దోసిట్లో నవ్వులు, గుండ్రంగా లేని డజన్ పూరీలు. బిజీ బిజీగా సాగుతున్న ప్రజా జీవితంలో మనవడితో కలిసి పూరీలు వేస్తూ గడిపిన ఈ కొన్ని క్షణాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు" అంటూ భావోద్వేగంగా క్యాప్షన్​ రాసుకొచ్చారు. ఆ వీడియోలో సీఎం తన మనవడిని చాలా ఇంకా కావాలా? అని అడగ్గా, అమ్మమ్మకి, నాన్నకు కూడా కావాలని క్యూట్​గా సమాధానమిచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఆ చిన్నారి లేచి చూస్తుండగా 'లేవొద్దు చిన్నయ్యా, నేను ఇంకా రెండు, మూడు చేయాలి. నువ్వు కూర్చో నేను చేస్తాగా' అంటూ బుజ్జగించారు. ఎంతటి ఉన్నత పదవిలో ఉన్నా, కుటుంబ అనుబంధాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఇదేనంటూ నెటిజన్లు ఈ వీడియోను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు.

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CM Revanth Reddy Making Puris For His Grandson : ప్రజా జీవితంలో నిరంతరం బిజీగా గడిపే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తన మనవడితో గడిపిన కొన్ని మధుర క్షణాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు."తాత నువ్వు పూరీలు వేస్తేనే తింటా" అని మనవడు అడగడంతో, ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వంటగదిలో పూరీలు చేశారు. ఈ మధుర జ్ఞాపకం గురించి ముఖ్యమంత్రి "చేతిలో పిడికెడు పిండి, దోసిట్లో నవ్వులు, గుండ్రంగా లేని డజన్ పూరీలు. బిజీ బిజీగా సాగుతున్న ప్రజా జీవితంలో మనవడితో కలిసి పూరీలు వేస్తూ గడిపిన ఈ కొన్ని క్షణాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు" అంటూ భావోద్వేగంగా క్యాప్షన్​ రాసుకొచ్చారు. ఆ వీడియోలో సీఎం తన మనవడిని చాలా ఇంకా కావాలా? అని అడగ్గా, అమ్మమ్మకి, నాన్నకు కూడా కావాలని క్యూట్​గా సమాధానమిచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఆ చిన్నారి లేచి చూస్తుండగా 'లేవొద్దు చిన్నయ్యా, నేను ఇంకా రెండు, మూడు చేయాలి. నువ్వు కూర్చో నేను చేస్తాగా' అంటూ బుజ్జగించారు. ఎంతటి ఉన్నత పదవిలో ఉన్నా, కుటుంబ అనుబంధాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఇదేనంటూ నెటిజన్లు ఈ వీడియోను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రజాభవన్‌లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్

నాచారంలో బాలామృతం ప్లాంట్ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

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TAGGED:

CM REVANTH MAKING PURIS TO GRANDSON
REVANTH REDDY PURI MAKING VIDEO
CM REVANTH MAKING PURI VIDEO
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పూరీ చేసే వీడియో
CM REVANTH REDDY MAKING PURIS

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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