మనవడు అడిగితే తప్పుతుందా! - స్వయంగా పూరీ చేసిపెట్టిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - సీఎం రేవంత్రెడ్డి పూరీ చేసే వీడియో
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Published : July 9, 2026 at 6:16 PM IST
CM Revanth Reddy Making Puris For His Grandson : ప్రజా జీవితంలో నిరంతరం బిజీగా గడిపే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తన మనవడితో గడిపిన కొన్ని మధుర క్షణాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు."తాత నువ్వు పూరీలు వేస్తేనే తింటా" అని మనవడు అడగడంతో, ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వంటగదిలో పూరీలు చేశారు. ఈ మధుర జ్ఞాపకం గురించి ముఖ్యమంత్రి "చేతిలో పిడికెడు పిండి, దోసిట్లో నవ్వులు, గుండ్రంగా లేని డజన్ పూరీలు. బిజీ బిజీగా సాగుతున్న ప్రజా జీవితంలో మనవడితో కలిసి పూరీలు వేస్తూ గడిపిన ఈ కొన్ని క్షణాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు" అంటూ భావోద్వేగంగా క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఆ వీడియోలో సీఎం తన మనవడిని చాలా ఇంకా కావాలా? అని అడగ్గా, అమ్మమ్మకి, నాన్నకు కూడా కావాలని క్యూట్గా సమాధానమిచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఆ చిన్నారి లేచి చూస్తుండగా 'లేవొద్దు చిన్నయ్యా, నేను ఇంకా రెండు, మూడు చేయాలి. నువ్వు కూర్చో నేను చేస్తాగా' అంటూ బుజ్జగించారు. ఎంతటి ఉన్నత పదవిలో ఉన్నా, కుటుంబ అనుబంధాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఇదేనంటూ నెటిజన్లు ఈ వీడియోను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రజాభవన్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్
CM Revanth Reddy Making Puris For His Grandson : ప్రజా జీవితంలో నిరంతరం బిజీగా గడిపే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తన మనవడితో గడిపిన కొన్ని మధుర క్షణాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు."తాత నువ్వు పూరీలు వేస్తేనే తింటా" అని మనవడు అడగడంతో, ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వంటగదిలో పూరీలు చేశారు. ఈ మధుర జ్ఞాపకం గురించి ముఖ్యమంత్రి "చేతిలో పిడికెడు పిండి, దోసిట్లో నవ్వులు, గుండ్రంగా లేని డజన్ పూరీలు. బిజీ బిజీగా సాగుతున్న ప్రజా జీవితంలో మనవడితో కలిసి పూరీలు వేస్తూ గడిపిన ఈ కొన్ని క్షణాలు, మధుర జ్ఞాపకాలు" అంటూ భావోద్వేగంగా క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. ఆ వీడియోలో సీఎం తన మనవడిని చాలా ఇంకా కావాలా? అని అడగ్గా, అమ్మమ్మకి, నాన్నకు కూడా కావాలని క్యూట్గా సమాధానమిచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఆ చిన్నారి లేచి చూస్తుండగా 'లేవొద్దు చిన్నయ్యా, నేను ఇంకా రెండు, మూడు చేయాలి. నువ్వు కూర్చో నేను చేస్తాగా' అంటూ బుజ్జగించారు. ఎంతటి ఉన్నత పదవిలో ఉన్నా, కుటుంబ అనుబంధాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఇదేనంటూ నెటిజన్లు ఈ వీడియోను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రజాభవన్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్