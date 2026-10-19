LIVE : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో సీఎం పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 19, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:56 PM IST
CM revanth at Bharat Future City LIVE : భారత్ ఫ్యూచర్సిటీలో అభివృద్ధి పనుల కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఫ్యూచర్సిటీ అభివృద్ధిపై ఆయన అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన పోలీసు కమిషనరేట్ కార్యాలయ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. డిసెంబరు 7 నుంచి 9 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్' ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. అంతకుముందు రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం కుర్మిద్ద గ్రామంలో నిర్మించనున్న 'నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ మేనేజ్మెంట్' భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఫ్యూచర్సిటిలో నెలకొల్పనున్న యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని సందర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్జోషి ఇబ్రహీంపట్నంలోని కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. భద్రతా వ్యవహారాల పర్యవేక్షణ కోసం ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్(ఐఎస్డబ్ల్యూ) అదనపు ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, డీఎస్పీలు కృష్ణ, జనార్దన్లను నియమించారు. ఫ్యూచర్సిటీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం
CM revanth at Bharat Future City LIVE : భారత్ ఫ్యూచర్సిటీలో అభివృద్ధి పనుల కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఫ్యూచర్సిటీ అభివృద్ధిపై ఆయన అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన పోలీసు కమిషనరేట్ కార్యాలయ భవనాన్ని ప్రారంభించారు. డిసెంబరు 7 నుంచి 9 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్' ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. అంతకుముందు రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం కుర్మిద్ద గ్రామంలో నిర్మించనున్న 'నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ మేనేజ్మెంట్' భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఫ్యూచర్సిటిలో నెలకొల్పనున్న యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని సందర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్జోషి ఇబ్రహీంపట్నంలోని కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. భద్రతా వ్యవహారాల పర్యవేక్షణ కోసం ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్(ఐఎస్డబ్ల్యూ) అదనపు ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, డీఎస్పీలు కృష్ణ, జనార్దన్లను నియమించారు. ఫ్యూచర్సిటీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం